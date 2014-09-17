خشکسالی 610 میلیارد تومان به کشاورزی در خراسان جنوبی خسارت زد/ خشک شدن 600 قنات در استان

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم ولی‌پورمطلق صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: میزان خسارت وارده به محصولات زراعی در سال زراعی جاری 150 میلیارد تومان، محصولات باغی 160 میلیارد تومان و بخش دام 300 میلیارد تومان بوده است.

وی بیان کرد: هیچ‌گونه اعتباری در ارتباط با خشکسالی از گذشته تاکنون به سازمان جهاد کشاورزی استان اختصاص نیافته است.

ولی‌پورمطلق با بیان اینکه حدود 10 درصد از قنات‌های استان به طور کامل خشک شده است افزود: 600 قنات در سطح استان خشک شده، یک‌هزار و 250 رشته قنات آبدهی آن از بین رفته و قابل استحصال نیستند و مابقی نیز سطح آبدهی آنها کاهش یافته است.

وی گفت: میزان 20 درصد از قنات‌های استان دچار کاهش شدید آبدهی شده به گونه‌ای که امکان آبیاری به مزارع وجود ندارد و مابقی قنات‌ها از 30 تا 70 درصد دچار کاهش آبدهی شده‌اند.

481 میلیون مترمکعب آبدهی قنوات در استان کاهش داشته است

رئیس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: 481 میلیون مترمکعب کاهش آبدهی قنوات داشته و 185 میلیون مترمکعب کمبود منابع آبی داریم.

ولی‌پورمطلق با بیان اینکه 92 درصد منابع آبی استان در حوزه کشاورزی مصرف می‌شود بر اعمال روش‌های مدیریتی مناسب در کشاورزی تاکید کرد و افزود: خشکسالی، محدودیت منابع آب و خرده‌مالکی از مشکلات مهم در بخش کشاورزی در استان است.

وی ادامه داد: در سال 91 شش میلیارد و 59 میلیون تومان از اعتبارات خشکسالی به بخش کشاورزی استان برای کمک به دامداران برای آبرسانی سیار به دام و کشاورزان و برای آبرسانی سیار به باغات، مزارع و احیاء قنوات اختصاص یافته است.

وجود 3 میلیون واحد دامی در خراسان جنوبی

رئیس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه سه میلیون و 872 واحد دامی در استان داریم، تصریح کرد: در سال زراعی گذشته میزان خسارت وارده به محصولات زراعی 129 میلیون تومان، محصولات باغی 9 میلیون و 190 هزار تومان و بخش دام 27 میلیارد و 286 میلیون تومان بوده است.

ولی‌پور‌مطلق بیان کرد: برگزاری کارگروه تخصصی خشکسالی و سایر مخاطرات طرح‌های اجرایی کوتاه‌مدت و بلندمدت مورد بررسی و برای اجرا به بخش‌های تخصصی مربوطه ارجاع شده است.

وی ادامه داد: از جمله این طرح‌ها مبارزه با آفات چوبخوار، احداث آب‏‌بندها برای جمع‏‌آوری و ذخیره نزولات و دیگر طرح‌های آبخیزداری برای تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و آبرسانی سیار به دام‌ها در مناطقی که با کمبود آب مواجه هستند.

ولی‌پورمطلق گفت: انجام عملیات آبخیزداری بالا دست قنوات توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در دستور کار قرار دارد.

وی یادآور شد: همچنین مرمت و لای‌روبی قنوات نیز از جمله اقداماتی است که به میزان اختصاص اعتبارات در دستور کار قرار گرفته است.