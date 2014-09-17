گزارشی از تمرین آزادکاران اعزامی به اینچئون

به گزارش خبرنگار مهر، اردونشینان آزادکار که تلفیقی از ملی‌پوشان اعزامی به رقابتهای جهانی و اعزامی به بازیهای آسیایی هستند ساعت 13 ظهر امروز برای انجام تمرینات آماده‌سازی خود بر روی تشک های خانه کشتی حاضر شدند تا زیر نظر رسول خادم و کادر فنی تیم آخرین مراحل آماده سازی خود را پشت سر بگذارند.

اردونشینان تیم ملی کشتی آزاد ابتدا با میانداری عزت الله اکبری و حسن رحیمی نرمش و گرم کردن خود را آغاز کردند و با دویدن و حرکات کششی به مدت 20 دقیقه برای آغاز تمرینات استارت زدند.

عزت الله اکبری، میثم جوکار و پرویز هادی سه آزادکاری هستند که نسبت به تیم جهانی تغییر کرده و قرار است به همراه 4 ملی پوش دیگر اعزامی به ازبکستان، راهی بازیهای آسیایی کره جنوبی شوند.

آزادکاران پس از گرم کردن و نرمش سبک طبق نظر رسول خادم تمرینات وزنه را آغاز کردند به طوری که به چند گروه تقسیم و هر گروه زیر نظر یکی از اعضای کادر فنی به وزنه زدن پرداختند.

تمرینات آزادکاران به لیفت وزنه، سرشانه زدن، دراز و نشست با وزنه و همچنین پرش و جهش با وزنه سبک مربوط می شد که در این بین مسعود اسماعیل پور و مصطفی حسین خانی به دلیل مصدومیت زانو زیر نظر ماساژور و فیزیوتراپ تیم ملی تمرینات اختصاصی را پشت سر گذاشتند.

در حین تمرینات آزادکاران، رسول خادم مدام به مربیان کادر فنی تذکر می داد به خوبی وزنه زدن کشتی گیران را زیر نظر بگیرند تا مبادا از ناحیه مچ و یا دیگر نقاط بدن دچار مصدومیت احتمالی شوند.

حال و هوای تمرینات امروز آزادکاران نسبت به تمرینات قبلی کاملا متفاوت بود و حتی لحن کادر فنی و همچنین رسول خادم در هنگام دستورات فنی کاملا جدی و قاطعانه شده بود.

از فضای حاکم بر اردوی آزادکاران کاملا مشخص است که خادم و شاگردانش قصد کسب نتایجی طلایی و در خور نام ایران را در بازیهای آسیایی دارند و امیدوارند برخی از آزادکاران ناکام در رقابتهای جهانی بتوانند در کره جنوبی در حد و اندازه های خودشان ظاهر شوند.

پس از تمرین وزنه زدن آزادکاران که حدود یک ساعت به طول انجامید اردونشینان تمرینات سنگین شنا و همچنین پرش و جهش با وزنه را شروع کردند که این تمرین در تایم های مختلف تقسیم شده بود و زیر نظر مسعود جوکار، اکبر دودانگه، رضا لایق و علی بیات به عنوان کادر فنی به خوبی برگزار شد.

در این بین باید به تمرینات سنگین و جدی حسن رحیمی، میثم جوکار و پرویز هادی اشاره کرد که با جدیت و قاطعیت بیشتری نسبت به دیگر اردونشینان تمرین می کردند که گویی خستگی بر آنان اثری ندارد.

رسول خادم در حین تمرینات بارها کادر فنی را گرد هم می آورد و به آنان در خصوص نحوه صحیح اتنجام تمرینات و جدیت بیشتر در نظارت بر تلاش آزادکاران تذکر می داد و مشخص بود خادم به هر شکل ممکن در فکر جبران نتایج برخی از ملی پوشان در رقابتهای جهانی است.

مصطفی حسین خانی و مسعود اسماعیل پور که بیشتر تمریناتشان جداگانه و اختصاصی بود در خصوص آخرین وضعیت مصدومیت خود اظهار امیدواری کردند که روند درمانی شان به خوبی در حال اجراست و مشکل خاصی برای حضور در بازیهای آسیایی ندارند. تمرین آزادکاران تا ساعت 14:30 به همین شکل ادامه پیدا کرد و سپس تمامی اردونشینان برای دقایقی با دویدن و بازگشت به شرایط اولیه به تمرینات امروز خود پایان دادند.

ضمنا تیم ملی کشتی فرهنگی ایران نیز که شب گذشته بعد از قهرمانی در رقابتهای جهانی به کشورمان بازگشت از عصر امروز به خانه کشتی خواهد آمد تا آخرین اردوی آماده سازی برای حضور در بازیهای آسیایی را آغاز کند.

به گزارش خبرنگار مهر، گفته می شود ترکیب نهایی اعزامی به بازیهای آسیایی کره جنوبی فردا پنجشنبه پس از نشست کادر فنی و اعضای شورای فنی مشخص و معرفی خواهد شد.