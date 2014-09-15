برخی انتقادات غیرکارشناسی دلم را شکست/ شرمنده خادم شدم

مصطفی حسین‌خانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد عملکردش در رقابتهای جهانی ازبکستان، ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: برد و باخت جزیی از کشتی است و هیچگاه نمی‌توان گفت یک کشتی‌گیر صددرصد در تمامی میادین پیروز می‌شود، اما آنچه بیش از هر چیز مرا اذیت کرد، انتقادات غیرکارشناسی و مغرضانه بود که به محض پایان کارم در رقابتهای جهانی، مرا اذیت کرد.

وی تصریح کرد: هدفی جز کسب طلا در رقابتهای جهانی ازبکستان نداشتم و حتی من کشتی‌گیری که قهرمان این وزن شد را در جام جهانی با 9 امتیاز اختلاف برده بودم، اما به هر دلیل آنچه می‌خواستم نشد و به واقع شرمنده کادر فنی تیم ملی به خصوص رسول خادم شدم.

آزادکار وزن 70 کیلوگرم تیم ملی کشتی ایران اضافه کرد: بر خلاف آنچه منتقدان می‌گویند، من کم کاری نکردم و همه شاهد هستند که چه سختی‌هایی در اردوهایی آماده‌سازی کشیدم. با توجه به مصدومیت از ناحیه زانوی پای چپ سخت‌ترین و سنگین‌ترین تمرینات را برای رقابتهای جهانی پشت سر گذاشتم و هیچکس حق ندارد مرا به کم فروشی متهم کند.

حسین‌خانی ادامه داد: تمرینات آماده‌سازی برای حضور در بازی‌های آسیایی را به محض بازگشت از رقابتهای جهانی ازبکستان آغاز کردم و امیدوارم بتوانم با کسب مدال طلای این بازیها، قدری از ناکامی رقابتهای جهانی را برای تیم ملی کشورم جبران کنم.

وی صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: کسب عنوان نایب قهرمانی در رقابتهای جهانی در بین 100 کشور دنیا کار ساده‌ای نیست که برخی از منتقدان به آن خرده گرفته‌اند. ضمن اینکه مگر زمانیکه تیم ایران قهرمانی رقابتهای جهانی سال گذشته شد، چه کاری برای ما انجام دادند که هم اکنون با کسب عنوان نایب قهرمانی که چیزی از قهرمانی کم ندارد، از ما انتظار دارند.

آزادکار وزن 70 کیلوگرم تیم ملی کشتی ایران در پایان گفت: به هر حال من توجهی به این مسایل ندارم و فقط و فقط به کسب مدال طلای بازیهای آسیایی کره جنوبی و جبران زحمات کادر فنی تیم ملی می‌اندیشم.