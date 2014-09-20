  1. حوزه و دانشگاه
۲۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۰:۱۳

در گفتگو با مهر اعلام شد:

میرزاده و نجفی به مجلس می روند/ پاسخگویی درباره افزایش شهریه و ظرفیت

میرزاده و نجفی به مجلس می روند/ پاسخگویی درباره افزایش شهریه و ظرفیت

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از حضور میرزاده و نجفی در این کمیسیون طی هفته جاری خبر داد و گفت: دلیل حضور این افراد در کمیسیون افزایش شهریه دانشگاه آزاد و پیام نور است.

قاسم جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در نظر دارد روال افزایش شهریه و منطبق بودن این افزایش بر اساس واقعیات را بررسی کند.

وی ادامه داد: فردا یکشنبه حمید میرزاده - رئیس دانشگاه آزاد در کمیسیون حاضر می شود و از وی سوالاتی درباره روال افزایش شهریه، لزوم تغییر شهریه ثابت و عرف بودن اقدامات پرسیده می شود.

سخنگوی کمیسیون آموزش درباره افزایش بیش از حد دانشجوی دکتری در دانشگاه آزاد نیز گفت: آمارهای متفاوتی از سوی دانشجویان درباره افزایش ظرفیت دانشجوی دکتری در دانشگاه آزاد شنیده می شود، همانطور که می دانیم افزایش دانشجوی دکتری نیازمند ایجاد امکانات آموزشی و پژوهشی همچنین آزمایشگاهی است که در این زمینه هم میرزاده پاسخگوی سوالات نمایندگان می شود.

وی همچنین درباره پیگیری افزایش شهریه دانشگاه پیام نور، اظهار داشت: دانشگاه پیام نور زیرمجموعه وزارت علوم است که در این زمینه نجفی سرپرست فعلی وزارت علوم برای پاسخگویی به سئوالات، به کمیسیون آموزش می آید.

کد مطلب 2373349

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