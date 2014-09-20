افزایش شهریه به دکتری پیام نور هم رسید/ بدقولی دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، شهریورماه دانشجویان دانشگاههای شهریه پرداز با شوک افزایش شهریه در حال رسیدن به پاییز است، این در حالیست که هر چند پیش از این تمام دانشگاههای شهریه پرداز خبر از افزایش 15 تا 25 درصدی شهریه ها داده بودند اما دانشجویان این دانشگاهها اعلام کردند که شهریه نسبت به عدد اعلام شده، افزایش بیشتری را نشان می دهد و افزایش شهریه شامل شهریه ثابت نیز می شود.

به عنوان مثال، بر اساس مصوبه هیأت امنای دانشگاه پیام نور، افزایش 15 درصدی شهریه صرفاً باید برای ورودی های جدید اعمال شود در حالیکه دانشجویان ورودیهای گذشته هم از افزایش شهریه ثابت و متغیر خبر می دهند.

هفته گذشته در خبرگزاری مهر، جدول شهریه ثابت و متغیر دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور منتشر شد. بر اساس این جدول، شهریه ثابت ورودیهای سالهای گذشته هم افزایش یافته بود اما رئیس دانشگاه پیام نور در قبال این اقدام سکوت کرد.

امروز شنبه چندین دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور در تماس با خبرگزاری مهر و ارسال اطلاعات جدول شهریه ای خود، اعلام کردند که نه تنها این دانشگاه به وعده خود در خصوص اصلاح و کاهش شهریه ورودیهای بهمن 92 عمل نکرده بلکه یک شبه شهریه 25 درصد افزایش یافته است.

یکی از این دانشجویان اعلام کرد: شهریه ثابت برای ورودیهای 92 در مقطع دکتری از یک میلیون و 445 هزار تومان به یک میلیون و 826 هزار تومان افزایش یافته در حالی که شهریه باید برای دانشجویان ورودی های جدید افزایش می یافت. تا روز انتخاب واحد یعنی 18 شهریور تنها افزایشی که برای ورودیهای قدیم دکتری اعمال شده بود افزایش 10 درصدی شهریه متغیر بود چون صرفاً افزایش شهریه متغیر مجاز است؛ مبلغ درج شده در سامانه ثبت نام به حساب دانشجویان واریز شد اما در 24 شهریورماه ناگهان شهریه ثابت و دوباره متغیر را نیز افزایش دادند.

دانشجوی دیگری در مقطع دکتری در تماس تلفنی خود با خبرگزاری مهر، اعلام کرد: شهریه پایان نامه برای دانشجویان دکتری پیام نور 25 میلیون تومان هزینه دارد حالا با این افزایش 25 درصدی، پیام نور در نظر دارد از هر دانشجوی دکتری در نهایت 50 میلیون تومان برای یک مدرک دکتری، دریافت کند.

به گزارش مهر، دانشگاه پیام نور در هفته گذشته اعلام کرد: "شهریه ورودیهای بهمن 92 و مهرماه 93 در مقطع دکتری اصلاح شده و کاهش یافته است."

در تصاویر زیر به جدول شهریه دو دانشجوی دکتری اشاره می شود، جدول شماره یک، وضعیت شهریه ثابت دانشجوی ورودی 92 در بهمن ماه را نشان می دهد و جدول شماره دو حاکی از افزایش شهریه برای همان دانشجو در نیمسال اول سال تحصیلی جدید است.

در تصویر زیر جدول شهریه دانشجوی دیگری را در مقطع دکتری نشان می دهد که ورودی سال 92 است و شهریه ثابتش در نیمسال جدید تحصیلی، یک شبه 25 درصد افزایش یافته است.

به گزارش مهر، در حالی که دو دانشگاه پیام نور و آزاد تاکید دارند که شهریه را بر اساس مصوبه هیأت امنای دانشگاه افزایش داده اند اما در زمینه نحوه افزایش این میزان شهریه به هیچ عنوان توضیحاتی را در اختیار دانشجویان تا پیش از آغاز انتخاب واحد قرار نداده اند و حال با شروع اعتراض دانشجویان، فرمولهایی برای میزان افزایش شهریه منتشر می کنند که البته این موضوع بیشتر در خصوص دانشگاه آزاد صدق می کند.

مسئولان دانشگاه پیام نور هم تاکنون درباره افزایش شهریه های این دانشگاه در تمام مقاطع تحصیلی سکوت کرده اند و با پیگیریهای خبرنگار مهر از وزارت علوم مشخص شد که این وزارتخانه هم هنوز هیچ اقدام عملی برای پیگیری این وضعیت انجام نداده است.