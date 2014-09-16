به گزارش خبرنگار مهر، شوک جدید دانشگاه آزاد به دانشجویانش افزایش "میانگین 15 درصدی" شهریه هاست. بر اساس تعریفی که معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد از این شیوه جدید افزایش شهریه در جمع خبرنگاران ارائه داد، میانگین 15 درصد یعنی با توجه به مرغوبیت رشته، میزان شهریه ممکن است در یک واحد دانشگاهی 15 درصد، 12 درصد یا حتی 18 درصد باشد اما در کل میانگین نباید از 15 درصد بیشتر باشد! و با واحدهای متخلف برخورد می شود.

جالب اینجاست که تاکنون هیچ تعریفی از مرغوبیت رشته ذکر نشده و شهریه ثابت و متغیر دانشجویان ورودی سالهای گذشته، امسال چند برابر شده است. این در حالیست که شهریه ثابت همانطور که از نامش مشخص است از اول تا پایان تحصیل یک دانشجو باید یکسان باشد.

البته این رسم افزایش شهریه ثابت از زمان مدیریت فرهاد دانشجو بر دانشگاه آزاد باب شد و حال هیأت امنای دانشگاه آزاد با تصمیماتی که اتخاذ کرده اند بار دیگر برای دانشجویان تمام مقاطع افزایش شهریه ثابت را تصویب کرده اند.

از سوی دیگر دانشگاه آزاد برای یافتن میانگین افزایش 15درصد فرمولی را در نظر گرفته است که خروجی اعمال آن را دانشجویان به درستی دریافت نمی کنند. به گفته دانشجویان در واقع می توان گفت فقط خود مسئولان دانشگاه آزاد متوجه فرمول افزایش شهریه می شوند و بس. در این میان دانشجویان مجبورند برای انتخاب واحد و از دست ندادن کلاس درس، شهریه را هر طور شده واریز کنند وگرنه با پیامهای سیستم ثبت نام مبنی بر تأکید واریز شهریه مواجه می شوند.

در ادامه تصاویر انتخاب واحد برخی از دانشجویان دانشگاه آزاد را مشاهده می کنیم که شهریه ثابت شان در نیمسال اول سال گذشته با نیمسال نخست سال تحصیلی جدید زمین تا آسمان متفاوت شده و باز هم بدهکار هستند.

تصویر وضعیت شهریه نیمسال نخست سال گذشته یک دانشجوی دکتری

تصویر وضعیت شهریه همان دانشجو در نیمسال نخست امسال

تصویر وضعیت شهریه دانشجوی کارشناسی در نیمسال نخست گذشته

تصویر وضعیت شهریه همان دانشجو در نیمسال نخست جاری

به گزارش مهر، یک دانشجوی دکتری تهران مرکزدر همین راستا اعلام کرد: از زمان انتخاب واحد و ثبت نام، فرمول محاسبه شهریه بر اساس نیمسال نخست سال تحصیلی گذشته اعلام شده بود و شهریه مذکور را بر این اساس پرداخت کردیم اما حالا پس از گذشت 10 روز از زمان ثبت نام، متوجه شدیم که شهریه ها گران تر شده و دوباره به دانشگاه بدهکار هستیم در حالیکه فکر می کردیم کل شهریه پرداخت شده است.

دانشجوی دیگری که از علوم تحقیقات با مهر تماس گرفت، گفت: دانشگاه آزاد هرچند اعلام کرده شهریه را 15 درصد افزایش داده اما در واحد علوم تحقیقات این شهریه به 19 درصد افزایش رسیده است و جالب آنکه همزمان با افزایش شهریه، میزان پذیرش دانشجویان دکتری هم افزایش 8 برابری یافته است.

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد هم که ورودی سالهای گذشته بودند با چنین افزایش شهریه ای مواجه شده اند و شهریه ثابت و متغیر دانشجویان تمام واحدها به شکل یکسانی افزایش یافته است.

هر ساله رسم بر این بود که بعد از اعلام نتایج آزمونهای دانشگاه آزاد، جدول شیوه ثبت نام، مدارک مورد نیاز برای ثبت نام و البته جدول شهریه برای داوطلبان تازه پذیرفته شده در سامانه اطلاع رسانی معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد منتشر می شد اما امسال تنها مدارک مورد نیاز برای ثبت نام، حق بیمه و مهلت ثبت نام در سامانه اطلاع رسانی این معاونت درج شده و خبری از جزئیات شهریه ثابت و متغیر برای گروه های علوم انسانی و غیرعلوم انسانی نیست و در واقع دانشجویان جدید الورود نمی دانند با چه میزان شهریه در ترم نخست روبرو می شوند تا خود را برای پرداخت آن آماده کنند.

دور از ذهن نیست که حذف جدول شهریه، صرفاً به علت افزایش های اعمال شده باشد. این در حالیست که بر خلاف سنت شکنی دانشگاه آزاد، شهریه ثابت و متغیر سایر دانشگاههای شهریه پرداز زیر نظر وزارت علوم برای سال تحصیلی جدید با درصد افزایش یافته، در اختیار دانشجویان قرار گرفته است.

خاطرنشان می شود که یک مسئول دانشگاه آزاد در دفاع دیگری که از افزایش شهریه داشت، پیش از این اعلام کرده بود: بر اساس مصوبه وزارت علوم، دانشگاههای شهریه پرداز می توانند تا سقف 25 درصد به شهریه هر سال خود بیفزایند در حالیکه دانشگاه آزاد امسال میانگین 15 درصد افزایش شهریه اعمال کرده است.

به گزارش مهر، از زمان ریاست میرزاده بر دانشگاه آزاد، وی و همکارانش بارها اعلام کرده اند 99 درصد هزینه های دانشگاه آزاد از راه شهریه دانشجویان تامین می شود و باید راههای دیگری برای کسب درآمد این دانشگاه یافت و به همین منظور کارگروههای مختلفی برای رسیدن به این هدف تشکیل شد.

میرزاده حتی تاکید کرد که با پیدا کردن این راههای درآمدی، می توان تا حدی از میزان بار شهریه بر دوش خانواده ها کاست اما تاکنون رئیس این دانشگاه در جمع خبرنگاران حاضر نشده و درباره شوک شهریه توضیحی نداده است. اما چنین به نظر می رسد امسال سنگین ترین بار شهریه بر دوش خانواده های دانشگاه آزاد گذاشته شده و از زمان شروع اعتراضات به افزایش تماسهای مستقیم خبرنگار مهر با مسئولین دانشگاه بی پاسخ ماند.

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فاطمه زارعی