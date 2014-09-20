به گزارش خبرنگار مهر، در خبر سمپوزیوم آمده است که روز گذشته و در یکی از روزهای شلوغ ششمین سمپوزیوم مجسمه‌سازی تهران مریم حیدرزاده با حضور در برج میلاد گفت: حس می کنم مجسمه سازی هنری است که باید لمس شود تا دیده شوند و این نمایشگاه فرصت خوبی برای این امر به شمار می رود.



وی در بخشی از این بازدید و در پاسخ به این که آیا پیگیر اخبار مجسمه‌سازی هستید، گفت: من تمام اخبار فرهنگی و هنری را پیگیری می‌کنم و از سوی استاد نقاشی‌ام امیرمحمد قاسم‌زاده ترغیب به حضور در این سمپوزیوم شدم.



حیدرزاده با بیان علاقه‌اش به هنرهای تجسمی اضافه کرد: من در طول این چهار سال دو نمایشگاه انفرادی نقاشی داشتم و تصور می‌کنم مجسمه‌سازی بسیار به حس و حالم نزدیک است و برایم کاملا قابل لمس است و تصمیم دارم مجسمه سازی را به زودی تجربه کنم. سنگ را دوست دارم چون معتقدم در دل سختی آن لطافتی ویژه نهفته است که دلم می‌خواهد آن را کشف کنم.



این ترانه‌سرا روشن‌دل درباره علت حضور خود در سمپوزیوم مجسمه‌سازی گفت: من به اینجا آمدم تا کار مجسمه‌سازها را از نزدیک لمس کنم و با آن‌ها آشنا شوم تا بتوانم این عرصه را به طور جدی پی بگیرم و شاید در دوره‌های بعدی جزو کسانی باشم که در فراخوان سمپوزیوم شرکت می‌کنند.



ششمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران از 23 شهریورماه تا 15 مهرماه در محل برج میلاد برگزار می شود. بازدید از نحوه چگونگی ساخت مجسمه ها برای علاقه مندان آزاد است.