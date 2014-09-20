يك شركت چيني حامي مالي اتحاديه جهاني كشتي شد/ روسها جایزه باران شدند!

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ شركت چيني " Taishan" به عنوان حامي مالي، حمايت هاي مختلف از جمله تهيه تشك هاي كشتي را در رقابت هاي بين المللي تا سال 2020 ميلادي فراهم مي كند. اين شركت چيني توليد كننده حرفه اي لوازم ورزشي در رشته هاي مختلف مانند كشتي، فوتبال،‌ بوكس،‌ ژيمناستيك و چندين رشته ديگر است.

كشتي گيران روس جايزه باران كردند

مسئولان جمهوري اوستياي شمالي پس از كسب مدال در رقابتهاي جهاني به كشتي گيران خود جوایز متنوعی اهداء كردند.

سوسلان رومانوف در وزن 65 كيلوگرم، ختاگ تسابالوف در وزن 70 كيلوگرم به مدال طلا و حاجي مراد گاتسالوف در وزن 125 كيلوگرم به مدال برنز در رقابتهاي جهاني ازبكستان به مدال دست يافتند که همگی از اوستياي شمالي بودند.

گردبند طلايي بر گردن سايتي اف

همزمان با رقابتهاي كشتي قهرماني جهان در ازبكستان، گردبند طلايي نشان ويژه اتحاديه جهاني كشتي به بوايسار سايتي اف روس اهداء شد.سايتي اف دارنده چند مدال طلاي المپيك و جهان در رشته كشتي آزاد اين گردبند طلايي را به پاس توسعه و ارتقاء كشتي از نناد لالوويچ رئيس اتحاديه جهاني كشتي دريافت كرد.

سايتي اف پس از دريافت اين جايزه با اشاره به اينكه انتظار دريافت اين نشان را نداشته گفت: از لالوويچ تشكر مي كنم، وي نقش بسيار موثري در حفظ كشتي در المپيك داشته است.

تجلیل از مدال آوران داغستان در دیدار فوتبال!

مسئولان ورزش داغستان همزمان با يك ديدار فوتبال از مدال آوران كشتي داغستان در رقابتهاي جهاني تجليل مي كنند. قرا است روز دوم مهرماه و ميان دو نيمه ديدار تيم هاي فوتبال آنژي قلعه و سن پترزبورگ در شهر ماخاچ كالا از مدال آوران كشتي داغستان در رقابت هاي جهاني قدرداني شود.

عبدالسلام گاديسوف و عبدالرشيد سعداله يف در وزن هاي 97 و 86 كيلوگرم صاحب مدال طلا شدند و بلال ماخوف در وزن 130 كيلوگرم فرنگي به مدال برنز رقابتهاي جهاني دست يافت که هر سه از داغستان هستند.

چرا مربيان هند به رقابتهای جهانی نرفتند؟

دلیل غیبت مربيان اصلي تيمهاي ملي كشتي آزاد و فرنگي هند در رقابتهای جهانی، پيگيري تمرينات تیم اصلی آنها برای حضور در بازيهاي آسيايي عنوان شد.

بدین ترتیب هندي ها در رقابتهاي جهاني ازبكستان از مربيان گرجستاني استفاده كردند و سرمربيان هندي اين تيم براي آماده سازي كشتي گيران اصلي جهت بازي هاي آسيايي اينچئون در دهلي نو باقي ماندند.

وينود كومار در رشته آزاد و كولديپ در رشته فرنگي سرمربيان تيم هاي هند در بازي هاي آسيايي هستند. هندي با چهره هاي شاخص و مدعي خود در بازي هاي آسيايي به ميدان مي روند.

جايزه 450 هزار روبلي به كشتي گير بلاروسي

ولاديسلاو آندريف كشتي گير بلاروسي از مسئولان روس جايزه دريافت كرد. آندريف كه اهل ياكوتسك روسيه است پس از كسب مدال برنز در رقابت ها جهاني ازبكستان در تركيب تيم بلاروس از مسولان اين جمهوري جايزه 450 هزار روبلي دريافت كرد.

همچنين مربي سازنده آندريف هم در مجموع 250 هزار روبل از مسئولان اين جمهوري جايزه دريافت كرد.

