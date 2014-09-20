به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «هیس! دخترها فریاد نمی‌زنند» به کارگردانی پوران درخشنده روز پنجشنبه 27 شهریورماه مصادف با 18 سپتامبر 2014 در بخش «زنان در خاورمیانه» در سالن استفان در دپارتمان مطالعات زنان در دانشگاه برکلی آمریکا به نمایش درآمد و مورد استقبال دانشجویان از ملیت‌های مختلف و بخصوص دانشجویان رشته سینما قرار گرفت.

پس از آن، جلسه پرسش و پاسخ این فیلم با حضور پوران درخشنده در سالن کنفرانس سلطان در مرکز شرق‌شناسی این دانشگاه برگزار شد و این فیلسماز ایرانی به سؤالات دانشجویان و تماشاگران حاضر در جشنواره پاسخ داد.

در ابتدای این مراسم، رئیس مرکز خاورمیانه دانشگاه برکلی آمریکا در مورد فیلم «هیس! دخترها فریاد نمی‌زنند» و جایگاه و شخصیت هنری پوران درخشنده در سینما سخنرانی کرد و پس از آن، پوران درخشنده به سؤالات دانشجویان از ملیت‌های مختلف و حاضران در سالن پاسخ گفت.

تعدادی از دانشجویان خارجی رشته سینما معتقد بودند که در کشورهایشان موضوعاتی شبیه اینکه در این فیلم بود، تاحدودی وجود دارد ولی موقعیت ساخت چنین فیلم‌هایی در آن کشورها فراهم نمی‌شود و ضروری است که اینگونه آثار، هر چه بیشتر در مراکز دانشگاهی دنیا نمایش داده شود تا این مباحث بیشتر به چالش کشیده شود.

فیلم سینمایی «هیس! دخترها فریاد نمی‌زنند» در آخرین حضور بین‌المللی خود در بخش رقابتی دهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم اوراسیا در شهر آلماتی قزاقستان به نمایش درآمد.

این جشنواره در روزهای 24 تا 29 شهریورماه 15 تا 20 سپتامبر 2014 در کشور قزاقستان برگزار شد