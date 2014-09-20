علی غفاری کارگردان «ابوزینب» درباره جزئیات تحویل این فیلم سینمایی به سیزدهمین جشنواره فیلم مقاومت به خبرنگار مهر گفت: در طول این مدت همه تلاشم این بود که نسخه نهایی فیلم سینمایی «ابوزینب» را آماده و تحویل جشنواره مقاومت بدهم و خوشبختانه شامگاه گذشته این فیلم سینمایی به جشنواره فیلم مقاومت رسید.

این کارگردان افزود: فیلم سینمایی «ابوزینب» نخستین تجربه دیده شدن توسط مخاطب را در جشنواره فیلم مقاومت کسب می کند و قرار است در سه بخش سینمای ایران، سینمای بین الملل و جایزه عماد مغنیه با دو زیرنویس فارسی و انگلیسی رونمایی می شود. این فیلم درباره خانواده‌ای است که در سال‌های اشغال خاک لبنان توسط اسرائیل درگیر اتفاق هایی می‌شود.

به گفته وی، قرار است پس از نمایش «ابوزینب» در سیزدهمین جشنواره فیلم مقاومت این فیلم به طور همزمان در کشورهای ترکیه، لبنان، مصر، مراکش و اردن اکران می شود.

غفاری پیش از این فیلم‌های سینمایی «استرداد»، «شاهرگ» و «چراغ قرمز» را در کارنامه سینمایی خود به ثبت رسانده است.

مراسم افتتاحیه جشنواره بین المللی فیلم مقاومت با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین، سردار جواد جباری مدیر عامل بنیاد فرهنگی روایت، مسئولان فرهنگی و اجتماعی، هنرمندان و سینماگران و مهمانان جشنواره مقاومت و اهالی رسانه فردا 30 شهریورماه برگزار خواهد شد.