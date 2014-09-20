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۲۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۳:۵۶

گزارش خبرنگار مهر از اینچئون؛

رقابت شاهزاده تایلندی در مسابقات سوارکاری اینچئون

رقابت شاهزاده تایلندی در مسابقات سوارکاری اینچئون

حضور نوه پادشاه تایلند در مسابقات سوارکاری بازی‌های آسیایی اینچئون توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده است.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، "سیری واناواری ناریراتانا" نوه پادشاه تایلند در تیم سوارکاری این کشور با حریفان آسیایی به رقابت می‌پردازد. ناریراتانا در بازی‌های آسیایی 2006 دوحه قطر نیز برای تیم بدمینتون تایلند بازی کرده بود.

شاهزاده تایلندی که از کودکی سوارکاری می‌کرد، تنها چند سال به صورت حرفه‌ای به این ورزش پرداخته است.

وی سال قبل در بازی‌های آسیای شرقی در رده دهم مسابقات درساژ انفرادی و رده پنجم تیمی جای گرفت. نام اسب ناریراتانا نیز "پرنس چارمینگ" است.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.

کد مطلب 2373672

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