باقرزاده: از عملکرد یعقوبیان راضی نیستیم/ رضایی خوب ظاهر شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، فضل‌الله باقرزاده بعد از شکست هر دو نماینده ایران در اسلحه اپه در جمع خبرنگاران گفت: یعقوبیان اصلا انتظارات ما را برآورده نکرد و ضعیف ظاهر شد اما رضایی خوب کار کرد و حتی این شایستگی را داشت که جزو هشت نفر برتر بازی‌های آسیایی قرار گیرد.

وی اضافه کرد: سطح مسابقات اپه بازی‌های آسیایی بالا است و با این وجود از رضایی راضی هستیم. با توجه به عملکرد ضعیف یعقوبیان و متوسط رضایی به طور حتم در بخش تیمی با قرعه سختی مواجه خواهیم شد. البته تمام تلاش خودمان را می‌کنیم تا در اسلحه سابر جبران کرده و مدال کسب کنیم.