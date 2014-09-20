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۲۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۵۷

گزارش خبرنگار مهر از اینچئون؛

باقرزاده: از عملکرد یعقوبیان راضی نیستیم/ رضایی خوب ظاهر شد

باقرزاده: از عملکرد یعقوبیان راضی نیستیم/ رضایی خوب ظاهر شد

رئیس فدراسیون شمشیربازی ایران با اشاره به شکست هر دو نماینده ایران در اسلحه اپه گفت: از یعقوبیان راضی نیستیم ولی رضایی خوب ظاهر شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، فضل‌الله باقرزاده بعد از شکست هر دو نماینده ایران در اسلحه اپه در جمع خبرنگاران گفت: یعقوبیان اصلا انتظارات ما را برآورده نکرد و ضعیف ظاهر شد اما رضایی خوب کار کرد و حتی این شایستگی را داشت که جزو هشت نفر برتر بازی‌های آسیایی قرار گیرد.

وی اضافه کرد: سطح مسابقات اپه بازی‌های آسیایی بالا است و با این وجود از رضایی راضی هستیم. با توجه به عملکرد ضعیف یعقوبیان و متوسط رضایی به طور حتم در بخش تیمی با قرعه سختی مواجه خواهیم شد. البته تمام تلاش خودمان را می‌کنیم تا در اسلحه سابر جبران کرده و مدال کسب کنیم.

کد مطلب 2373507

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