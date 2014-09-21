کیومرث هاشمی با شیخ احمد دیدار کرد/ حمایت کامل ANOC و OCA از ایران

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون و به نقل از سایت کمیته ملی المپیک، نشست خصوصی کیومرث هاشمی رییس کمیته ملی المپیک کشومان با شیخ احمد الفهد الصباح رئیس شورای المپیک آسیا روز شنبه در محل هتل اوراکای اینچئون، محل استقرار مقامات برگزار شد.
در این نشست هاشمی گزارش کاملی از فعالیتهای صورت گرفته در کمیته ملی المپیک طی شش ماه گذشته را ارایه داد و به تشریح برنامهها و اولویتهای کمیته ملی المپیک ایران پرداخت. وی این نشست خطاب به شیخ احمد اظهار کرد : ایران بعنوان یکی از قدرتهای مهم ورزش در قاره آسیا و جهان توجه بسیار خوبی به ایجاد تعامل و همکاری با تمام ارگانهای ورزشی و کشورهای موجه و صاحب نام ورزش داشته و خواهد داشت.
وی ادامه داد: یکی از اصلیترین اولویتهای کاری ما کسب میزبانی رویدادهای بزرگ و بینالمللی و همچنین کرسیهای مهم در نهادهای بین المللی ورزش است که انتظار داریم در این زمینه همکاری لازم با ما صورت گیرد. در راستای این هدف نیز قصد داریم بزودی دو سمینار بینالمللی و قارهای زنان و ورزش و همچنین صلح و ورزش را برگزار کنیم.
در ادامه این نشست و بعد از صحبتهای هاشمی، شیخ احمد ضمن تاکید براین موضوع که انجمن جهانی کمیته های ملی المپیک (ANOC) و شورای المپیک آسیا (OCA) با تمام توان از کمیته ملی المپیک و ورزش ایران حمایت خواهد کرد، گفت: ایران همیشه برای ما بعنوان یک کشور قدرتمند و همگام، مهم و قابل احترام بوده است. خوشبختانه با رویه جدیدی و نگاه مثبتی که در دولت ایران شکل گرفته، دریچههای جدیدی به سوی افزایش مناسبات بین بخصوص در ورزش باز شده که ما نیز مصمم تر از قبل به ارتقا روابط با ایران اقدام خواهیم کرد.
وی یادآور شد: من بعنوان رئیس انجمن جهانی کمیتههای ملی المپیک و شورای المپیک آسیا تضمین میکنم که از نمایندگان ورزش ایران بزودی در کمیسیونهای انجمن جهانی کمیتههای ملی المپیک و همچنین کمیتههای شورای المپیک آسیا استفاده کنیم.
رئیس انجمن جهانی کمیتههای ملی المپیک و شورای المپیک آسیا در خصوص میزبانی ایران در دو سمینار زنان و همچنین صلح هم اظهار کرد: شورای المپیک آسیا با برپایی این دو رویداد که میتواند گامی اساسی در پیاده سازی توجهات به ورزش زنان و همچنین صلح در دنیا باشد، کاملا موافق است و شک نداشته باشید حمایت همه جانبهای از این میزبانی خواهیم داشت.
شیخ احمد در پایان گفت: نشست هیات اجرایی شورای المپیک آسیا که میزبانی آن به ایران واگذار شد، پیش از برپایی مجمع انتخاباتی این شورا برگزار میشود که میتواند فرصتی خوب برای رایزنی و افزایش و ارتقا ارتباطات با مسئولان و نمایندگان کشورهای شرکت کننده باشد.
هفدهمین دوره بازیهای آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کرهجنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا میکند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.
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