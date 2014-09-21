به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، عباس کشتکار، سرمربی تیم ملی شنا ایران در خصوص عملکرد چاوشی‌فر گفت: جمال خیلی خوب به آب زد و توانست رکورد ما را در این رشته ارتقا دهد. البته در بخش تیمی هم به دنبال ارتقای رکورد هستیم و این ارتقای رکورد در بخش‌های دیگر طی روزهای آینده ادامه خواهد داشت.

وی افزود: دلیل تغییر برنامه‌مان این بود که بتوانیم کیفیت کار شناگران را در ماده‌های مختلف افزایش دهیم. این تاکتیکی است که اکثر مربیان دنیا برای خستگی کمتر و افزایش کیفیت شناگران خود استفاده می‌کنند.

سرمربی تیم ملی شنا ایران همچنین گفت: در 100 متر و 200 متر قورباغه نیز به دنبال ارتقا رکورد هستیم. البته در تیمی امدادی نیز هدف ما رسیدن به فینال است.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.



