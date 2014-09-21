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۳۰ شهریور ۱۳۹۳، ۱۲:۳۲

رهنما:

57 میلیارد تومان برای احداث پروژه های نیمه تمام ورزشی گیلان نیاز است

57 میلیارد تومان برای احداث پروژه های نیمه تمام ورزشی گیلان نیاز است

رشت – خبرگزاری مهر: مدیرکل ورزش و جوانان استان گیلان گفت: گیلان 41 پروژه نیمه تمام دارد که برای احداث این تعداد پروژه به 57 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود رهنما پیش از ظهر یکشنبه در بازدید از پروژه های عمرانی حوزه ورزش استان افزود: این تعداد پروژه سال گذشته به 42 میلیارد تومان اعتبار نیاز داشت که این میزان 20 میلیارد تومان فقط مربوط به مطالبات شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور بوده است.

وی همچنین اظهارداشت: از مجموع 41 پروژه نیمه تمام ورزشی استان 10 پروژه ملی، 21 پروژه استانی، شش پروژه متعلق به وزارت نفت و  چهار پروژه مربوط به شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور است.

مدیرکل ورزش و جوانان گیلان به پیست دوچرخه سواری استان اشاره کرد و گفت: این پروژه هم اکنون 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

رهنما افزود: تمامی پروژه های این شرکت در سال گذشته به ویژه پیست دوچرخه سواری استان صفر ریال اعتبار و تخصیص داشته است.

وی تصریح کرد: امسال اعتبارات لازم برای تکمیل ساخت این پروژه با حمایت های استاندار گیلان و پیگیری نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی تخصیص پیدا می کند. 

رئیس هیئت دوچرخه سواری استان گیلان نیز گفت: این پیست 250 متری استاندارد جهانی و قابلیت برگزاری مسابقات بین المللی را دارد.

ایمان دلیل حیرتی با اعلام اینکه پیمانکار پروژه افزون بر یک میلیارد تومان مطالبات دارد، افزود: این پیست از نیاز های اساسی کلانشهر رشت است.

وی تصریح کرد: گیلان ظرفیت خیلی عالی در پیشرفت رشته دوچرخه سواری که یک رشته پر مدال در المپیک است، دارد.

رئیس هیئت دوچرخه سواری استان گیلان یادآورشد: فضا اکنون آماده و مهیا برای پیشرفت این رشته ورزشی است از اینرو می طلبد همگان برای توسعه زیرساخت های این رشته تلاش کنند.

کد مطلب 2374121

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