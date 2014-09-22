احسان عبدی‌پور کارگردان فیلم سینمایی «پاپ» که دومین تجربه کارگردانی خود را پس از «تنهای تنهای تنها» با این فیلم کسب کرده است درباره حضور در جشنواره بین‌المللی سائوپائولو برزیل به خبرنگار مهر گفت: جشنواره بین المللی سائوپائولو برزیل از 24 مهر تا 7 آبان برگزار می‌شود و قرار است فیلم «پاپ» در بخش رقابتی این جشنواره نمایش داده شود.

وی در ادامه افزود: یکی از ویژگی های این جشنواره این است که نخستین نمایش فیلم های سینمایی را در بخش های مختلف دارد و فیلم «پاپ» هم نخستین حضور بین المللی خود را در جشنواره بین المللی سائوپائولو برزیل تجربه می کند.

عبدی پور درباره مراحل ساخت این فیلم و اینکه در حال حاضر در چه وضعی است، بیان کرد: اصلاح رنگ و آخرین مراحل فنی فیلم انجام شد و قرار است نسخه نهایی که 102 دقیقه است برای این جشنواره ارسال شود. من به اتفاق تهیه کننده و یکی از بازیگران فیلم هم برای حضور در این جشنواره راهی برزیل می‌شویم.

این کارگردان جوان با اشاره به این که تمایل دارد «پاپ» در سی و سومین جشنواره فیلم فجر هم حضور پیدا کند، گفت: سال گذشته نسخه نهایی نشده فیلم سینمایی «پاپ» را برای نمایش در جشنواره فیلم فجر ارائه کردم اما متاسفانه پذیرفته نشد ولی خیلی دوست دارم مخاطب ایرانی این فیلم را تماشا کند.

عبدی در پایان توضیح داد: طبق قانون جشنواره فجر این فیلم سینمایی در بخش رقابتی نمی‌تواند شرکت کند اما امیدوارم فرصتی فراهم شود تا در بخش خارج از مسابقه دیده شود.

فیلم سینمایی «پاپ» یک اثر سه اپیزودی از اعضای یک خانواده‌ بوشهری است که داستان هر اپیزود با اپیزود‌های دیگر در ارتباط است. احسان عبدی‌پور نویسنده و کارگردان، ادریس عبدی‌پور تهیه‌کننده، محمد آلادپوش فیلمبردار، نازنین مفخم تدوینگر، جهانگیر میرشکاری صدابردار و مهران ملکوتی صداگذاری از جمله عوامل این فیلم سینمایی هستند.