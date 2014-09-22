  1. حوزه و دانشگاه
۳۱ شهریور ۱۳۹۳، ۹:۲۳

پیگیری سیاستهای ابلاغی رهبری 1-

نامه روسای 9 دانشگاه تراز اول کشور به رهبر انقلاب/ اعلام آمادگی برای اجرای سیاستهای ابلاغی

نامه روسای 9 دانشگاه تراز اول کشور به رهبر انقلاب/ اعلام آمادگی برای اجرای سیاستهای ابلاغی

روسای 9دانشگاه شهید بهشتی، علامه طباطبایی، علم و صنعت، الزهراء(س)، تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، خواجه نصیرالدین طوسی و تربیت مدرس در نامه ای به مقام معظم رهبری آمادگی کامل خود را برای اجرای سیاست های ابلاغی کلی علم و فناوری اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مهدی طهرانچی، حسین سلیمی، محمد علی برخورداری، انسیه خزعلی، محمود نیلی احمدآبادی ،سید محمد معتمدی ،محمد فتوحی فیروز آباد،علی خاکی صدیق و محمد تقی احمدی، روسای دانشگاه‌های ،شهید بهشتی، علامه طباطبایی،علم و صنعت، الزهراء(س)، تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، خواجه نصیرالدین طوسی و تربیت مدرس در نامه ای خدمت محضر مبارک مقام معظم رهبری آمادگی کامل خود را برای اجرای سیاست های ابلاغی کلی علم و فناوری اعلام کردند.

متن این نامه به شرح زیر است:

"بسمه تعالی
محضر مبارک رهبر فرزانه انقلاب اسلامی
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای
سلام علیکم

تدبیر شایسته حضرتعالی در ابلاغ سیاست های کلی علم و فناوری در سال "فرهنگ و اقتصاد عزم ملی و مدیریت جهادی" نویدبخش توجه و اهتمام بنیادین نظام جمهوری اسلامی به عنوان رکن سوم پیشرفت و شکوفایی در کنار دو رکن فرهنگ و اقتصاد است.

ضمن ابراز مسرت و خشنودی از این اقدام بسیار مبارک در تاریخ اقدامات ارزنده نظام جمهوری اسلامی ایران، آمادگی کامل خود را برای اجرای سیاست های مذکور در مهد علم و فرهنگ، دانشگاه در راستای تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اعلام می داریم.

از خداوند بزرگ سلامتی همراه با عزت و سربلندی شما را خواستاریم."

نامه 9 نفر از روسای دانشگاه های تراز اول محضر مبارک مقام معظم رهبری

 

کد مطلب 2374814

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