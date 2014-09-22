نامه روسای 9 دانشگاه تراز اول کشور به رهبر انقلاب/ اعلام آمادگی برای اجرای سیاستهای ابلاغی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مهدی طهرانچی، حسین سلیمی، محمد علی برخورداری، انسیه خزعلی، محمود نیلی احمدآبادی ،سید محمد معتمدی ،محمد فتوحی فیروز آباد،علی خاکی صدیق و محمد تقی احمدی، روسای دانشگاه‌های ،شهید بهشتی، علامه طباطبایی،علم و صنعت، الزهراء(س)، تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، خواجه نصیرالدین طوسی و تربیت مدرس در نامه ای خدمت محضر مبارک مقام معظم رهبری آمادگی کامل خود را برای اجرای سیاست های ابلاغی کلی علم و فناوری اعلام کردند.

متن این نامه به شرح زیر است:

"بسمه تعالی

محضر مبارک رهبر فرزانه انقلاب اسلامی

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای

سلام علیکم

تدبیر شایسته حضرتعالی در ابلاغ سیاست های کلی علم و فناوری در سال "فرهنگ و اقتصاد عزم ملی و مدیریت جهادی" نویدبخش توجه و اهتمام بنیادین نظام جمهوری اسلامی به عنوان رکن سوم پیشرفت و شکوفایی در کنار دو رکن فرهنگ و اقتصاد است.

ضمن ابراز مسرت و خشنودی از این اقدام بسیار مبارک در تاریخ اقدامات ارزنده نظام جمهوری اسلامی ایران، آمادگی کامل خود را برای اجرای سیاست های مذکور در مهد علم و فرهنگ، دانشگاه در راستای تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اعلام می داریم.

از خداوند بزرگ سلامتی همراه با عزت و سربلندی شما را خواستاریم."

نامه 9 نفر از روسای دانشگاه های تراز اول محضر مبارک مقام معظم رهبری