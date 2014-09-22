به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، محمدعلی شجاعی خزانه‌دار کمیته ملی المپیک در خصوص جواز در نظر گرفته برای مدال آوران بازی‌های آسیایی اینچئون گفت: جوایز پای سکو این کمیته برای ورزشکارانی که مدال طلا کسب می‌کنند، 5 هزار دلار است، همچنین برای مدال نقره یک هزار و برای مدال برنز 500 دلار به ورزشکاران اهدا می‌شود.

وی با بیان اینکه به همه ورزشکاران ایرانی که در دهکده بازی‌ها حضور دارند، 1550 دلار اهدا شده، افزود: نظم مالی خوبی داریم و برای تهیه بلیت و ارز کاروان ایران هیچ مشکلی وجود ندارد. همچنین پیش بینی اعطای بلیت مسابقات به ایرانی‌هایی که به اینچئون آمده‌اند، شده است و در این زمینه هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است.

از سوی دیگر، مقداد نجف‌نژاد، محمود خسروی‌وفا و محمدعلی شجاعی پس از پایان مسابقات دوچرخه‌سواری صبح امروز دوشنبه، با خسرو قمری رئیس فدراسیون دوچرخه‌سواری مربیان و ملی‌پوشان این رشته از نزدیک دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار نجف‌نژاد از حمایت مجلس و دولت از ورزش سخت گفت. همچنین خسرو قمری با تشکر از حمایت‌های دولت و مجلس از ورزش، خواستار توجه به این رشته شد.

قمری عمده مشکلات این رشته را تامین تجهیزات و قیمت بالای دوچرخه عنوان کرد و گفت: قیمت یک دوچرخه‌ خریداری شده، برای این مسابقات برای ما 40 میلیون تومان هزینه در بر داشته است.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.