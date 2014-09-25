نامه یکصد روحانی و پژوهشگر مسلمان به البغدادی/اقدامات داعش خلاف شرع است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، این نامه خطاب به "ابراهیم عواد البدری" موسوم به "ابوبکر البغدادی" و به امضای بیش از یکصد تن از روحانیون و محققان اسلامی از کشورهای مختلف جهان انتشار یافته و در آن تاکید شده است که اقدامات داعش صراحتا با آنچه که در قرآن و حدیث آمده و تعابیر قابل قبول از آنها تعارض دارد.

در بخش اول این نامه، که به دو زبان انگلیسی و عربی در اختیار رسانه ها قرار گرفته، آنچه که امضاکنندگان نامه تخلفات داعش از اصول دین اسلام می دانند فهرست وار ذکر شده و بخش دوم، به تشریح این نظرات با استفاده از متون اسلامی اختصاص یافته است.

در این نامه، دادن عنوان خلیفه و رهبر مسلمین به ابوبکر البغدادی مردود دانسته شده و صلاحیت او در صدور فتوا مورد تردید جدی قرار گرفته است.

نویسندگان با اظهار این نظر که رهبر مسلمین باید با اجماع همه مسلمانان برگزیده شود، از البغدادی پرسیده اند: چه کسی اختیار امور امت اسلام را به شما سپرد؟ آیا گروه شما؟ اگر چنین است، گروهی متشکل از چند هزار نفر خود را متصدی و حاکم یک میلیارد و نیم مسلمان جهان قرار داده است. چنین روشی مصداق دور باطل در منطق است زیرا به این معنی است که: فقط ما مسلمان واقعی هستیم و تصمیم می‌گیرم که خلیفه کیست، ما فردی را به رهبری برگزیده‌ایم و هر کس از او پیروی نکند، مسلمان نیست و حق انتخاب خلیفه را ندارد.

نویسندگان نامه در بخش دیگری خطاب به سرکرده داعش می نویسند: شما بسیاری از مردم بیگناه را کشته اید که نه با شما در جنگ و نه مسلح بودند بلکه فقط با عقاید و رفتار شما مخالفت می کردند در حالیکه صرفا به دلیل اینکه افرادی دارای مذهب و نظر متفاوتی هستند، نمی‌توان علیه آنان اعلام جهاد داد.

این گروه از محققان و روحانیون مسلمان توصیف عملیات نظامی داعش به عنوان جهاد را به شدت محکوم کرده و می نویسند: جهاد صرفا یک جنگ دفاعی است و اعلام جهاد هم شرایط خاصی را دارد و جنگ داعش، واجد این شرایط نیست.