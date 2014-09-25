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۳ مهر ۱۳۹۳، ۱۲:۵۵

نامه یکصد روحانی و پژوهشگر مسلمان به البغدادی/اقدامات داعش خلاف شرع است

نامه یکصد روحانی و پژوهشگر مسلمان به البغدادی/اقدامات داعش خلاف شرع است

بیش از یکصد نفر از روحانیون و پژوهشگران جهان اسلام با ارسال نامه ای برای سرکرده داعش، اقدامات این گروه تروریستی را برخلاف شرع مقدس اسلام دانستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، این نامه خطاب به "ابراهیم عواد البدری" موسوم به "ابوبکر البغدادی" و به امضای بیش از یکصد تن از روحانیون و محققان اسلامی از کشورهای مختلف جهان انتشار یافته و در آن تاکید شده است که اقدامات داعش صراحتا با آنچه که در قرآن و حدیث آمده و تعابیر قابل قبول از آنها تعارض دارد.

در بخش اول این نامه، که به دو زبان انگلیسی و عربی در اختیار رسانه ها قرار گرفته، آنچه که امضاکنندگان نامه تخلفات داعش از اصول دین اسلام می دانند فهرست وار ذکر شده و بخش دوم، به تشریح این نظرات با استفاده از متون اسلامی اختصاص یافته است.

در این نامه، دادن عنوان خلیفه و رهبر مسلمین به ابوبکر البغدادی مردود دانسته شده و صلاحیت او در صدور فتوا مورد تردید جدی قرار گرفته است.

نویسندگان با اظهار این نظر که رهبر مسلمین باید با اجماع همه مسلمانان برگزیده شود، از البغدادی پرسیده اند: چه کسی اختیار امور امت اسلام را به شما سپرد؟ آیا گروه شما؟ اگر چنین است، گروهی متشکل از چند هزار نفر خود را متصدی و حاکم یک میلیارد و نیم مسلمان جهان قرار داده است. چنین روشی مصداق دور باطل در منطق است زیرا به این معنی است که: فقط ما مسلمان واقعی هستیم و تصمیم می‌گیرم که خلیفه کیست، ما فردی را به رهبری برگزیده‌ایم و هر کس از او پیروی نکند، مسلمان نیست و حق انتخاب خلیفه را ندارد.

نویسندگان نامه در بخش دیگری خطاب به سرکرده داعش می نویسند: شما بسیاری از مردم بیگناه را کشته اید که نه با شما در جنگ و نه مسلح بودند بلکه فقط با عقاید و رفتار شما مخالفت می کردند در حالیکه صرفا به دلیل اینکه افرادی دارای مذهب و نظر متفاوتی هستند، نمی‌توان علیه آنان اعلام جهاد داد.

این گروه از محققان و روحانیون مسلمان توصیف عملیات نظامی داعش به عنوان جهاد را به شدت محکوم کرده و می نویسند: جهاد صرفا یک جنگ دفاعی است و اعلام جهاد هم شرایط خاصی را دارد و جنگ داعش، واجد این شرایط نیست.

کد مطلب 2377405

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