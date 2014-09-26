ولایت کلید دست یابی به گنجینه ارزش های اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی پنج شنبه شب در جلسه ستاد استانی دهه امامت و ولایت خراسان شمالی، با اشاره به هفته دفاع مقدس با بیان این که همه ما باید همت رزمندگان را در خود باسازی کنیم، اظهار داشت: لازم است روحیه ایثارگری و فداکاری به عنوان یک فرهنگ در جامعه ترویج و تقویت شود.

رئیس بنیاد بین المللی غدیر در خراسان شمالی در ادامه به دهه امامت و ولایت پرداخت و با بیان این که اسلام در نگاه کلان به دو موضوع ارزش هاي كليدي و كليد ارزش ها خلاصه می شود، افزود: ولایت و پایبندی عملی به این مهم کلید دست یابی به گنجینه ارزش ها و معرفت ها است.

حجت الاسلام یعقوبی ولایت را روح همه ارزشهای دینی دانست و گفت: اگر در جامعه ولایت به معنای واقعی عینیت پیدا کند ارزشهای دیگر هم در پرتو ولایت میدان ظهورپیدا می کنند.

وی با بیان این که مصداق واقعی این مهم انقلاب اسلامی ایران و استقرار نظام مقدس اسلامی در ایران است، اضافه کرد: باید سعی کنیم مسئله ولایت بیش از پیش در جامعه تبیین و ترویج شود.

رییس شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی غدیر را میدان ظهور و بروز جلوه های ولایت دانست و بر شناساندن و تبیین ظرافت های دهه امامت و ولایت و برجسته کردن پیام غدیر برای جوانان و نوجوانان تأکید کرد.

حجت الاسلام یعقوبی با بیان این که خطبه غدیر دایرة المعارفی است که نقشه راه همه بشریت در آن وجود دارد، تصریح کرد: باید از ظرفیت دهه امامت و ولایت برای آشنایی بیشتر اقشار مختلف مردم علی الخصوص جوانان با موضوع ولایت بهره برد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه اعضای ستاد استانی دهه امامت و ولایت برنامه های پیشنهادی خود برای بزرگداشت این مناسبت را مطرح و بررسی کردند تا پس از جمع بندی نهایی، در دهه امامت و ولایت امسال اجرا شود.

دهه امامت و ولایت هر سال از دهم ذی الحجه و روز عید قربان آغاز شده و تا یک روز پس از هجدهم ذی الحجه، عید سعید غدیر خم ادامه دارد.

این دهه امسال از یکشنبه سیزدهم مهر ماه آغاز شده و تا بیست و دوم این ماه ادامه خواهد داشت.