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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۵

«قرار همدلی؛ روشنای فردای کودکان» در مدارس شمال کرمان کلید خورد

«قرار همدلی؛ روشنای فردای کودکان» در مدارس شمال کرمان کلید خورد

کرمان- مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان گفت همزمان با فرارسیدن هفته کودک، پویش فرهنگی «قرار همدلی؛ روشنای فردای کودکان»در پیش‌دبستانی‌ها و دبستان‌ها به اجرا در می آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرجهانشاهی، گفت: همزمان با فرارسیدن هفته کودک، پویش فرهنگی «قرار همدلی؛ روشنای فردای کودکان» با محوریت شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان، در پیش‌دبستانی‌ها و دبستان‌های سراسر شمال استان کرمان به اجرا درمی‌آید.

وی افزود: این پویش با شعار محوری «قرار همدلی؛ روشنای فردای کودکان» و با هدف پیوند میان فرهنگ مصرف صحیح انرژی و آینده روشن نسل فردا، همزمان با هفته کودک در مدارس و مراکز آموزشی کودک‌محور شمال استان کرمان برگزار می‌شود.

وی اظهار داشت: کودکان، فقط مخاطبان امروز پیام‌های فرهنگی ما نیستند؛ آنان سازندگان فردای ایران‌اند و اگر قرار است آینده‌ای روشن، پایدار و امیدبخش داشته باشیم، باید از همین امروز با زبان کودکانه، فرهنگ درست مصرف کردن و مسئولیت‌پذیری در قبال انرژی را به آنان بیاموزیم.

وی افزود: در قالب پویش «قرار همدلی؛ روشنای فردای کودکان»، برنامه‌های فرهنگی و آموزشی متناسب با گروه سنی کودکان در پیش‌دبستانی‌ها و دبستان‌های شمال استان کرمان اجرا می‌شود و تلاش خواهیم کرد پیام‌های مرتبط با انرژی، صرفه‌جویی و پایداری شبکه برق را در قالب‌هایی جذاب، خلاقانه و متناسب با دنیای کودکان به آنان منتقل کنیم.

«قرار همدلی؛ روشنای فردای کودکان» در مدارس شمال کرمان کلید خورد

جهانشاهی، با تأکید بر اینکه «روشنایی برای یک کودک فقط روشن بودن چراغ نیست؛ روشن بودن مدرسه، رؤیا، بازی، خانواده و آینده است»، خاطرنشان کرد: برق پایدار، نتیجه همراهی و مسئولیت‌پذیری همه ماست و کودکان می‌توانند بهترین سفیران فرهنگ مصرف بهینه انرژی در خانواده‌ها باشند.

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان ادامه داد: این پویش تلاش می‌کند با ایجاد یک «قرار همدلی» میان کودکان، خانواده‌ها، مدارس و صنعت برق، پیام ساده اما عمیقی را منتقل کند؛ اینکه هر چراغی که درست مصرف شود، سهمی در روشن ماندن فردای ایران دارد.

وی تصریح کرد: هفته کودک فرصت ارزشمندی است تا در کنار شادی و نشاط کودکان، مفاهیمی همچون مسئولیت اجتماعی، حفاظت از منابع و مصرف هوشمندانه انرژی نیز در ذهن و دل آینده‌سازان کشور نهادینه شود.

جهانشاهی، در پایان گفت: کودکان، روشنای فردای ایران‌اند؛ برای روشن ماندن این آینده، با هم همدل باشیم.

وی افزود: پویش «قرار همدلی؛ روشنای فردای کودکان» نیز تلاشی است برای آنکه این همدلی از کلاس درس آغاز شود و تا خانه‌های مردم و همه جامعه امتداد پیدا کند.

کد مطلب 6970238

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