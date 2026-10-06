«قرار همدلی؛ روشنای فردای کودکان» در مدارس شمال کرمان کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرجهانشاهی، گفت: همزمان با فرارسیدن هفته کودک، پویش فرهنگی «قرار همدلی؛ روشنای فردای کودکان» با محوریت شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان، در پیش‌دبستانی‌ها و دبستان‌های سراسر شمال استان کرمان به اجرا درمی‌آید.

وی افزود: این پویش با شعار محوری «قرار همدلی؛ روشنای فردای کودکان» و با هدف پیوند میان فرهنگ مصرف صحیح انرژی و آینده روشن نسل فردا، همزمان با هفته کودک در مدارس و مراکز آموزشی کودک‌محور شمال استان کرمان برگزار می‌شود.

وی اظهار داشت: کودکان، فقط مخاطبان امروز پیام‌های فرهنگی ما نیستند؛ آنان سازندگان فردای ایران‌اند و اگر قرار است آینده‌ای روشن، پایدار و امیدبخش داشته باشیم، باید از همین امروز با زبان کودکانه، فرهنگ درست مصرف کردن و مسئولیت‌پذیری در قبال انرژی را به آنان بیاموزیم.

وی افزود: در قالب پویش «قرار همدلی؛ روشنای فردای کودکان»، برنامه‌های فرهنگی و آموزشی متناسب با گروه سنی کودکان در پیش‌دبستانی‌ها و دبستان‌های شمال استان کرمان اجرا می‌شود و تلاش خواهیم کرد پیام‌های مرتبط با انرژی، صرفه‌جویی و پایداری شبکه برق را در قالب‌هایی جذاب، خلاقانه و متناسب با دنیای کودکان به آنان منتقل کنیم.

جهانشاهی، با تأکید بر اینکه «روشنایی برای یک کودک فقط روشن بودن چراغ نیست؛ روشن بودن مدرسه، رؤیا، بازی، خانواده و آینده است»، خاطرنشان کرد: برق پایدار، نتیجه همراهی و مسئولیت‌پذیری همه ماست و کودکان می‌توانند بهترین سفیران فرهنگ مصرف بهینه انرژی در خانواده‌ها باشند.

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان ادامه داد: این پویش تلاش می‌کند با ایجاد یک «قرار همدلی» میان کودکان، خانواده‌ها، مدارس و صنعت برق، پیام ساده اما عمیقی را منتقل کند؛ اینکه هر چراغی که درست مصرف شود، سهمی در روشن ماندن فردای ایران دارد.

وی تصریح کرد: هفته کودک فرصت ارزشمندی است تا در کنار شادی و نشاط کودکان، مفاهیمی همچون مسئولیت اجتماعی، حفاظت از منابع و مصرف هوشمندانه انرژی نیز در ذهن و دل آینده‌سازان کشور نهادینه شود.

جهانشاهی، در پایان گفت: کودکان، روشنای فردای ایران‌اند؛ برای روشن ماندن این آینده، با هم همدل باشیم.

وی افزود: پویش «قرار همدلی؛ روشنای فردای کودکان» نیز تلاشی است برای آنکه این همدلی از کلاس درس آغاز شود و تا خانه‌های مردم و همه جامعه امتداد پیدا کند.

