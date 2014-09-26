به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، در این روز تیم‌های والیبال و بسکتبال رقابت راحتی را به ترتیب با مالدیو و مغولستان پیش رو دارند و کاروان کشتی آزاد هم کار خود را با دو نماینده آغاز می‌کند، دو کشتی‌گیری که شانس کسب مدال طلا را هم دارند.

رشته‌های دومیدانی، تیراندازی، تیروکمان و قایقرانی هم روز شلوغی را سپری می‌کنند و این امیدواری هم وجود دارد که در این رشته‌ها هم کاروان ایران مدال‌های رنگارنگی را کسب کند. در رشته دوچرخه‌سواری و بوکس هم ایران دو نماینده در این روز دارد.

برنامه کامل رقابت نمایندگان کشورمان با حریفان آسیایی در روز هشتم بازی‌های آسیایی به شرح زیر است:

والیبال:

* ایران - مالدیو، ساعت 15

بسکتبال:

* ایران - مغولستان، ساعت 14

کشتی آزاد:

* حسن رحیمی در 57 کیلوگرم، مقدماتی ساعت 13، رده ‌بندی و فینال از ساعت 19 تا 20

* مصطفی حسین‌خانی در 70 کیلوگرم، مقدماتی ساعت 13، رده ‌بندی و فینال از ساعت 19 تا 20

دوومیدانی:

* مریم طوسی، 100 متر بانوان، ساعت 18:37

* لیلا رجبی، فینال پرتاب وزنه زنان، ساعت 19:30

* رضا قاسمی 100 متر مردان، ساعت 19:09

* حسن تفتیان 100 متر مردان، ساعت 19:16

* کاوه موسوی و رضا مقدم، فینال پرتاب چکش ساعت 18:50

دوچرخه‌سواری جاده:

* حسین عسگری، تایم تریل انفرادی، ساعت 14 تا 15:30

بوکس:

* امین قاسمی، وزن 69 کیلوگرم، ساعت 19 تا 23 تیراندازی:

* مهدی جعفری پویا: تفنگ 50 متر انفرادی سه وضعیت مردان

* مهدی جعفری پویا، حسین باقری و ساسان شهسواری: فینال تفنگ 50 متر تیمی سه وضعیت مردان تیروکمان:

* سکینه قاسم پور، مریم رنجبر و شبنم سرلک، رده بندی کامپوند تیمی بانوان، ایران - هند، ساعت 10

* اسماعیل عبادی، مجید قیدی و امید کاظم پور، رده بندی کامپوند تیمی مردان، ایران- فیلیپین، ساعت 10:50

* اسماعیل عبادی(ایران) – پاول دلاکروز (فیلیپین)، نیمه نهایی کامپوند انفرادی مردان، ساعت 15:02 (رده بندی ساعت 15:58 ، فینال 16:02)

قایقرانی:

* احمدرضا طالبیان، کایاک تک نفره 1000 متر مردان، ساعت 10:10

* شاهو ناصری، کانوی تک نفره 1000 متر مردان، ساعت 10:30

* پژمان دیوسالار و سید کیا اسکندانی، کانوی دونفره 1000 متر مردان، ساعت 10:40

* علی آقا میرزایی و سعید فضل اولی، کایاک دونفره 1000 متر مردان، ساعت 11:10

* آرزو حکیمی، کایاک تک نفره 500 متر زنان، ساعت 11:45

* احمدرضا طالبیان، حمیدرضا ترکی، فرزین اسدی و امین بوداغی، کایاک 4 نفره 1000 متر مردان، ساعت 12

* آرزو حکیمی، کایاک تک نفره 200 متر زنان، ساعت 14

* علیرضا علی محمدی، کایاک تک نفره 200 متر مردان، ساعت 14:15

* عادل مجللی مقدم، کانوی تک نفره 200 متر مردان، ساعت 14:20

* مینا عبدالهی و هدیه کاظمی، کایاک دونفره 500 متر زنان، ساعت 14:40

* سعید فضل اولی و علیرضا علی محمدی، کایاک دونفره 200 متر مردان، ساعت 15