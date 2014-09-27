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۵ مهر ۱۳۹۳، ۶:۱۲

گزارش خبرنگار مهر از اینچئون؛

طالبیان به فینال کایاک هزار متر راه یافت

طالبیان به فینال کایاک هزار متر راه یافت

ملی‌پوش کایاک ایران به مرحله نهایی رقابتهای هزار متر مردان بازی‌های آسیایی راه یافت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، رقابتهای مقدماتی ماده هزار متر کایاک یک نفره مردان بازی‌های آسیایی صبح امروز شنبه برگزار شد که طی آن احمدرضا طالبیان ملی‌پوش کشورمان در این بخش با کسب عنوان سوم به مرحله پایانی صعود کرد.

وی در این رقابت رکورد 4 دقیقه و یک ثانیه و 819 هزارم ثانیه را ثبت کرد.
 

کد مطلب 2378084

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