مصطفی حسین خانی با پیروزی آغاز کرد

به گزارش اعزامی خبرنگار مهر به اینچئون؛ مصطفی حسین خانی در نخستین دیدار خود در رقابتهای کشتی آزاد وزن 70 کیلوگرم بازی های آسیایی موفق شد "عمرژانوف" از قزاقستان را با نتیجه 5 بر یک شکست دهد و راهی دور دوم شود.

حسین خانی در دور بعد با برنده مبارزه "پراوين رانا" از هند نفر سوم آسيا و "تاكافومي كوجيما" از ژاپن دارنده مدال نقره بازيهاي آسيايي مصاف مي کند.

ضمنا در اين وزن 12 كشتي گير حضور دارند که "عبدالرحمن اف" از ازبكستان دارنده مدال برنز رقابتهای جهانی 2014 تاشکند نیز در گروه حسين خاني حضور دارد.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.