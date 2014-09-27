به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه عماد يكی از مراكز تخصصی مشاوره، توزیع، نشر کتب و محصولات فرهنگي در حوزه دفاع مقدس و جبهه فکری انقلاب اسلامی است که فعالیت خود را از سال 1385 آغاز كرده است.

این مؤسسه به همت انتشارات عماد فردا از سال 1390 تاکنون نزدیک به 50 عنوان کتاب منتشر کرده است که از جمله آن‌ها می‌توان به مجموعه کتاب «ستارگان کویر»، «از او» و دوره «خط عاشقی» اشاره کرد. این مؤسسه با ایجاد بیش از 30 نمایندگی و عامل پخش در شهرستان‌ها، سعی بر توزیع مناسب کتب حوزه دفاع مقدس داشته است.

هفدهمین نشست صبح ناشر با حضور فخرالدین پزشکی مدیر انتشارات عماد فردا، یکشنبه 6 مهر از ساعت 9 در محل مرکز رسانه‌ای شیرازه برگزار می‌شود.