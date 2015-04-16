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۲۷ فروردین ۱۳۹۴، ۱۲:۲۸

برنامه رادیویی شیرازه از رادیو فرهنگ پخش می‌شود

برنامه رادیویی شیرازه از رادیو فرهنگ پخش می‌شود

برنامه رادیویی شیرازه با محوریت معرفی کتاب های جدید بازار نشر، که با تعطیلی رادیو کتاب، متوقف شده بود، از این به بعد از شبکه رادیویی فرهنگ پخش خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با تعطیلی رادیو کتاب، برنامه «شیرازه» نیز پس از توقف موقت پخش، از ۲۲ فروردین‌ امسال، پخش خود را از سر گرفته و به روی آنتن رادیو فرهنگ بازگشته است.

شیرازه برنامه‌ای ۳ دقیقه‌ای است که در هر سری پخش،  به معرفی یک کتاب می‌پردازد. این برنامه پیش از این از شبکه رادیو کتاب پخش می‌شد که با تعطیلی این رادیو، در کنداکتور سال ۹۴ رادیو فرهنگ قرار گرفت. شیرازه که از معدود برنامه‌های معرفی کتاب در رادیو است، ۴ مرتبه در طول روز و چند دقیقه مانده به ساعات ۱۲،۱۵،۱۸:۳۰ و ۲۱ پخش می‌شود.

برنامه «شیرازه» به تهیه‌کنندگی مرکز رسانه‌ای شیرازه تولید می شود.  نویسندگی سری اول کار برعهده سیداحسان حسینی‌نسب بوده و گویندگی برنامه را سیدعلی سیدان برعهده دارد.

علاقه‌مندان می‌توانند هر روز از رادیو فرهنگ روی امواج: FM رديف ۱۰۶ مگاهرتز و AM رديف ۵۵۸ كيلو هرتز این برنامه را بشنوند و با یک کتاب جدید، آشنا شوند.

کد مطلب 2535543

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