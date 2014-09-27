تمامی قطارهای مترو تهران آماده سازی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن نایبی افزود: شرکت بهره برداری مترو تهران در دو مقطع انتهای سال و اول مهرماه به آماده سازی واگنهای مترو برای خدمات رسانی بهتر و بیشتر اقدام می کنیم.

وی ادامه داد: برای این کار تمامی موارد از نظافت ظاهری ایستگاهها گرفته تا تعمیرات و خرابی واگن های مترو که امکان دارد در طول سال برای واگنهای مترو ایجاد شده باشد. همچین اقدام به نظافت داخلی واگنها و آماده سازی واگنها نیز می کنیم.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران همچنین بیان کرد: تیمهای نظارتی در ساعات پیک سفر نیز در آماده باش کامل قرار دارند. در واقع تمامی همکاران ما در شرکت بهره برداری مترو با هماهنگی های لازم در جهت آماده سازی و تجهیز ناوگان در اول مهرماه تلاش خود را برای خدمات رسانی بهتر به شهروندان به کار می گیرند.

نایبی با بیان اینکه نیروهای انسانی مستقر در ایستگاههای مترو نیز آماده خدمات رسانی به شهروندان در نیمه دوم سال هستند، یادآور شد: به غیر از ناوگان و تجهیزات مدیران ایستگاه ها، راهوران مترو، نیروهای نظارتی در داخل ایستگاه و اتاق فرمان و تمامی عوامل انسانی درگیر در قسمت مترو از آمادگی کامل در جهت خدمات رسانی بهتر و بیشتر به شهروندان در آمادگی کامل به سر می برند.

وی با تاکید بر اینکه نمی توان عمر خاصی را برای واگنهای مترو در نظر گرفت، گفت: عمر مفید خاصی برای واگنها به مانند اتوبوسها در نظر گرفته نمی شود بلکه در دوره های مشخصی اقدام به تعمیر و تجهیز واگنهای مترو و به عبارتی اورهال کردن آنها در تعمیرگاه ها و آشیانه های قطارهای مترو می کنیم.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران افزود: اورهال کردن قطارها و واگنهای مترو نیز به این صورت است که زمانی که پیمایش یک قطار مترو به 850 هزار کیلومتر برسد اقدام به آماده سازی و یا همان اورهال کردن اساسی قطارهای مترو می کنیم. البته اورهال کردن قطارهای مترو به غیر از تعمیرات ماهانه ای است که بقرای نواقص احتمالی واگنهای مترو انجام می شود.

وی ادامه داد: واگنهایی که نیاز به تعمیرات اساسی دارند به واگن سازی تهران فرستاده می شود و تعمیرات اساسی و یا موردی و در نهایت اورهال کردن قطارهای مترو در این کارخانه انجام می شود. به عبارتی امکان دارد که در تعمیر واگنهای مترو کف واگن به دلیل پوسیدگی و آسیب دیدگی به طور کامل تعویض شود. حتی اگر قطارها دچار اشکالات کوچک و موردی نیز باشد برای تعمیر به کارخانه واگن سازی تهران فرستاده می شوند. البته لازم به توضیح است که در اورهال کردن واگنها و لوکوموتیو مترو بازنگری اساسی در همه زمینه ها در مورد آنها انجام می شود.