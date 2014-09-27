به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری معرفی برنامه های نیمه دوم سال شبکه سه با حضور مجید زین‌العابدین مدیر این شبکه، محمود رضا منتظری مدیر روابط عمومی و اهالی رسانه امروز شنبه پنجم مهر در ساختمان شبکه سه برگزار شد.

زین‌العابدین در این نشست درباره تغییرات جدول پخش شبکه سه اظهار کرد: سریال «زخم» به کارگردانی مسعود آب پرور از هفته آینده 12 مهر همزمان با هفته ناجا در 15 قسمت روی آنتن می رود. پس از آن سریال «همه چیز آنجاست» به کارگردانی شهرام شاه حسینی و نویسندگی و نظارت علیرضا افخمی را در 50 قسمت از اول آذر آماده پخش خواهیم کرد. در ادامه «شمعدونی» در 50 قسمت از اوایل بهمن بلافاصله پس از «همه چیز آنجاست» روی آنتن می رود.

وی افزود: «بانوی آسمانها» به کارگردانی محمدحسین لطیفی و تهیه کنندگی رضا جودی در نوروز پخش خواهد شد که و این دو پیش از این سریال «صاحبدلان» را داشتند. برای ماه رمضان نیز سریال «صبوح» به کارگردانی بروز نیک نژاد و تهیه کنندگی ایرج محمدی و مهران مهام را در نظر گرفته ایم. البته دو گزینه دیگر هم برای پخش داریم که از بین این سه، یکی در ماه رمضان روی آنتن می رود.

مدیر شبکه سه تاکید کرد: برای ابتدای سال آینده نیز سریال «سیگنال موجود است» به کارگردانی مهدی مظلومی روی آنتن خواهد رفت. از سریال هایی که به زودی کلید خواهند خورد می توان به «نگین» به تهیه کنندگی سید احمد کاشانچی اشاره کرد که مهرداد نیکنام نویسندگی آن را به عهده دارد و درباره کارگردان سریال هنوز به جمع بندی نرسیده ایم. سریال 26 قسمتی «روزگاران» نیز در ژانر ملودرام و درباره سبک زندگی ایرانی – اسلامی به تهیه کنندگی محمد هاشمی اصل ساخته خواهد شد که کارگردان آن هنوز انتخاب نشد ه است.

همکاری نعمت الله و مقدم دوست در «یادش بخیر پاییز»

زین‌العابدین ادامه داد: سریال «یادش بخیر پاییز» در 60 قسمت به تهیه کنندگی محمد رضا شفیعی و نویسندگی حمید نعمت الله و هادی مقدم دوست اواخر سال جاری کلید می خورد. این سریال درباره سربازی است و 20 قسمت از متن آن تحویل شبکه داده شده و کارگردانی آن نیز مقدم دوست برعهده خواهد داشت. از آنجا که این سریال فصل های زمستان، بهار و تابستان را در داستان خود دارد باید از همین زمستان ساختش را آغاز کنیم.

وی تاکید کرد: سریال «پژمان 2» نیز در دو بخش ساخته خواهد شد. طبق توافق با پیمان قاسم خانی و محسن چگینی ابتدا در زمستان نسخه سینمایی «پژمان 2» را می سازیم و بعد نسخه سریالی آن تولید خواهد شد. سریال دیگری که در دستور ساخت داریم «زشت و زشت تر» به نویسندگی سید امین حسینیون است. سریال 30 قسمتی «پریا» به نویسندگی سعید فرهادی و تهیه کنندگی اسماعیل عفیفه نیز در دستور کار قرار دارد و اگر مشکلی نداشته باشیم همه این سریالها در نیمه دوم سال کلید می خورند.

پخش سریال ها هفت شبی می‌شود

مدیر شبکه 3 با بیان اینکه پیش از این سریال های این شبکه شنبه تا چهارشنبه پخش می شد یادآور شد: از این پس بنا به خواسته معاون سیما سریالها را 7 شب در هفته پخش می کنیم تا مردم چهارشنبه تا شنبه منتظر تماشای بقیه سریال نباشند.

وی درباره برنامه های ورزشی این شبکه در نیمه دوم سال اظهار کرد: ما نگاه توسعه گرایانه ای به ورزش داریم و پخش مسابقات ورزشی به صورت حداکثری در دستور کار ما قرار دارد تا جای هیچ رویداد ورزشی مهمی در رسانه خالی نباشد. همانطور که برای بازیهای آسیایی نیز تدارک گسترده ای دیدیم و از دی ماه سال گذشته که دهکده بازیها در کره در حال ساخت بود ما با اعزام گزارشگر شرایط پخش مسابقات را ارزیابی کردیم و از همین حالا رایت بازیهای جام ملت های آسیا که در استرالیا برگزار خواهد شد توسط رسانه ملی خریداری شده است. ما تنها رایت پخش ماهواره ای به زبان فارسی داریم بنابراین دیگر شبکه های فارسی زبان مجاز به پخش این مسابقات به صورت مستقیم نخواهند بود.

زین‌العابدین اضافه کرد: برای این مسابقات که از 23 مهر آغاز می شود از بین 45 کشور آسیایی تنها 3 کشور خواهان پخش زنده مسابقات پاراسیایی بودند اما مسئولان کره جنوبی اعلام کردند امکان پخش زنده مسابقات وجود ندارد به همین دلیل ما با اعزام نیروهایی فیلم مسابقات را ضبط و بعد پخش خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه در حوزه مستندسازی ورزشی نیز برنامه ریزی صورت گرفته از طراحی مجله شبانه هفتگی برای ورزشهای غیر فوتبالی خبر داد و یادآور شد: ما نگاه حمایتی به داشته های خود را اعلام می کنیم تا مردم هم به رشته هایی چون والیبال، کشتی و وزنه برداری که برای حضورهای جهانی و افتخارات جهانی هستند علاقه مند باشند. همچپنین در کنار گزارشگران پیشکسوت قدیمی از مجریان گزارشگران جوان نیز استفاده کردیم تا به حال نیز نتیجه خوبی از این موضوع گرفته ایم.

زین‌العابدین اعلام کرد: نوروز امسال سری جدید برنامه «آقای گزارشگر» را تولید و پخش خواهیم کرد. سری دوم این برنامه صرفا منحصر به فوتبال نیست و سایر رشته های ورزشی که جوانان به آنها علاقه دارند از جمله وزنه برداری و والیبال در این برنامه خواهد بود.

وی با اشاره به کنداکتور شبکه 3 در فاصله پخش سریالهای «شمعدونی» و «همه چیز آنجاست» توضیح داد: در این فاصله از ابتدای آبان ماه جشنواره فیلم های تلویزیون جام جم را خواهیم داشت و در ستاد مرکزی جشنواره مقرر شد با توجه به درخواست مردم و نقطه نظرات کارشناسان بخشی از جشنواره مورد قضاوت عموم مردم قرار گیرد. بنابراین به مدت یک ماه فیلم های تلویزیونی این دوره از جشنواره جام جم روی آنتن می رود و پس از شمارش آرا ، تجمیع آرا به ستاد جشنواره ارسال خواهد شد.

کاهش پخش سریال های خارجی

این مدیر رسانه با بیان اینکه پخش سریال های خارجی در شبکه 3 کاهش پیدا کرده است، اذعان کرد: ما قبلا همواره پس از پخش یک یا دو سریال ایرانی، سریال خارجی پخش می کردیم اما اکنون پخش این سریالها را کاهش داده و با وجود اینکه دو سریال «افسانه خورشید و ماه» در 30 قسمت محصول کره و سری جدید «گروه تجسس» در 20 قسمت را آماده پخش داریم هنوز زمان روی آنتن رفتن آنها مشخص نشده است.

وی در زمینه برنامه های جریان محور جدید توضیح داد: برنامه «پشت صحنه خالی» با اجرا و تهیه کنندگی احسان علیخانی به گفتگو با نخبگان هنری و فرهنگی و سیاسی و البته بیشتر از آنها خانواده هایشان و کسانی که در موفقیت آنها نقش داشته اند می پردازد و در زمستان پخش خواهد شد. برنامه «بعضیا» نیز توسط سید علی ضیاء روی آنتن می رود. این برنامه شبانه هفته آینده همزمان با عید غدیر پخش خود را آغاز می کند و گفتگوی زنده با چهره های گوناگون است. یک یا دو شب در هفته پیش‌بینی اول ما برای پخش این برنامه است.

وی گفت: هر روز عصر برنامه جدیدی نیز با عنوان تازه نفس ها برای تینیجرها است که در گروه سرگرمی تولید می شود و مجری آن هنوز مشخص نشده است.

زین‌العابدین درباره برنامه های مستند شبکه 3 گفت: در یک برنامه به بازخوانی زندگی عزت الله مطهری معروف به عزت شاهی خواهیم پرداخت که از آنجایی که به تعبیر بزرگان او شهر گم شده انقلاب است. اسم این مستند «شهر گمشده» نام دارد و در 13 قسمت تولید می شود. مستند 30 قسمتی «تاریخ جنگ» به کارگردانی ایمان گودرزی به‌زودی پخش می شود، برای محرم نیز مستندی درباره بازسازی عتبات داریم که 13 قسمتی است.

کسی درباره فوتبال اجازه ندارد با زبان تهدید حرف بزند

مدیر شبکه سه درباره تهدید فدراسیون فوتبال مبنی بر گرفتن حق پخش بازی‌های فوتبال از شبکه سه اظهار کرد: درباره موضوعاتی که مردم به آنها علاقه دارند مثل تماشای فوتبال کسی اجازه ندارد با زبان تهدید صحبت کند البته موضوع حق پخش در حوزه بخش اداری مالی سازمان است و من باید بگویم ما در حوزه ورزش سرمایه گذاری های بسیاری می کنیم و رایت مسابقات را می خریم همین دو هفته پیش مسابقات جایزه بزرگ تکواندو قزاقستان را دلاری خرید و پخش کردیم بنابراین موضوع حق پخش پکیج کاملی است که باید به تمام ابعاد آن پرداخت.

وی تصریح کرد: سازمان صدا و سیما در بسیاری موارد سرمایه گذاری می کند، اما درآمدی ندارد با این حال رسانه ها فقط آن روی سکه را می بینند، اما فوتبال تنها یک فدراسیون از 52 فدراسیون ورزشی است که در کشور کار می‌کنند.

«سرزمین کهن» باید اصلاح شود

زین‌العابدین درباره سرنوشت سریال «سرزمین کهن» به کارگردانی کمال تبریزی توضیح داد: ما در سازمان بنا را بر اصلاح و پخش این سریال داریم. در آخرین جلسه ای که بین تهیه کننده و مدیر گروه فیلم و سریال برگزار شد، درباره اصلاحات به جمع بندی رسیدیم، اما تهیه کننده نکاتی درباره مسائل مالی پروژه داشت ما هم عوامل را برای اصلاح بخش های مدنظر متعهد می دانیم. بنابراین سرزمین کهن ابتدا باید اصلاح و بعد پخش شود.

وی درباره همکاری مسعود جعفری جوزانی با شبکه سه گفت: ما مذاکراتی برای ساخت سریال علیمردان خان بختیاری و سرداران ضد استعماری داشته ایم و او طرح سیناپس اولیه خود را ارائه کرده است، اما تعداد قسمت هایی که او ارائه داده در حد مینی سریال است اما این موضوع ظرفیت تعداد قسمت های بیشتری را دارد. جوزانی هم از پیشنهناد افزایش قسمت ها استقبال کرد، اما این موضوع با ساخت فیلم سینمایی او همزمان شد که با پایان کار آن شاهد توسعه متن خواهیم بود.

مدیر شبکه سه در پایان این نشست درباره همکاری با ضیاءالدین دری نیز توضیح داد: برای یک کار تاریخی و یک کار روز دری پیشنهاداتی ارائه کرده که هنوز درباره آن به جمع بندی نرسیده ایم و طرح آن را بررسی می کنیم.

زین‌العابدین همچنین اعلام کرد: ممکن است برای سریال «زخم» مراسم افتتاحیه در هفته جاری برگزار شود.