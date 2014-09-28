  1. استانها
  2. کرمان
۶ مهر ۱۳۹۳، ۱۰:۳۵

وزنه بردار رفسنجانی راهی مسابقات پاراآسیایی اینچئون می‌شود

وزنه بردار رفسنجانی راهی مسابقات پاراآسیایی اینچئون می‌شود

رفسنجان - خبرگزاری مهر: منصور پور میرزایی وزنه‌بردار رفسنجانی در رقابت‌های پاراآسیای اینچئون کره جنوبی حضور می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور پورمیرزایی سال جاری در مسابقات وزنه‌برداری جانبازان و معلولان در امارات در وزن +107 کیلوگرم نایب قهرمان جهان شد.

این ورزشکار در آخرین اردوی تیم ملی وزنه‌برداری جانبازان و معلولان که از پنجم الی 20 مهرماه برگزار می‌شود، شرکت کرده و برای شرکت در مسابقات پاراآسیایی اینچئون روز 21 مهرماه به کره جنوبی اعزام خواهد شد.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان رفسنجان شنبه شب با حضور در باشگاه قهرمانان ویدر، از آخرین تمرینات آماده سازی وزنه بردار رفسنجانی جهت اعزام به مسابقات قهرمانی پارا آسیایی بازدید کرد.

حمید ملانوری در حاشیه این بازدید گفت: جوانان غیور و قهرمان ما با رشادت برای حفظ فرهنگ و دین و ایمان و اعتقاد مردم هر چه داشتند در کف اخلاص گذاشتند.

وی افزود: شهرستان رفسنجان در دفاع مقدس و دارا بودن رجل سیاسی، ورزشی و... رتبه اول را دارد و همین امر وظیفه ما را برای خدمتگذاری مشکل نموده است.

ملانوری برای این ورزشکار رفسنجانی در مسابقات آسیایی آرزوی موفقیت کرد.

کد مطلب 2379032

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها