به گزارش خبرنگار مهر، منصور پورمیرزایی سال جاری در مسابقات وزنه‌برداری جانبازان و معلولان در امارات در وزن +107 کیلوگرم نایب قهرمان جهان شد.

این ورزشکار در آخرین اردوی تیم ملی وزنه‌برداری جانبازان و معلولان که از پنجم الی 20 مهرماه برگزار می‌شود، شرکت کرده و برای شرکت در مسابقات پاراآسیایی اینچئون روز 21 مهرماه به کره جنوبی اعزام خواهد شد.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان رفسنجان شنبه شب با حضور در باشگاه قهرمانان ویدر، از آخرین تمرینات آماده سازی وزنه بردار رفسنجانی جهت اعزام به مسابقات قهرمانی پارا آسیایی بازدید کرد.

حمید ملانوری در حاشیه این بازدید گفت: جوانان غیور و قهرمان ما با رشادت برای حفظ فرهنگ و دین و ایمان و اعتقاد مردم هر چه داشتند در کف اخلاص گذاشتند.

وی افزود: شهرستان رفسنجان در دفاع مقدس و دارا بودن رجل سیاسی، ورزشی و... رتبه اول را دارد و همین امر وظیفه ما را برای خدمتگذاری مشکل نموده است.

ملانوری برای این ورزشکار رفسنجانی در مسابقات آسیایی آرزوی موفقیت کرد.