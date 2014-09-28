25هزار قلم فرآورده لبني غيراستاندارد توقيف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با بیان این مطلب افزود: بازرسان و ناظران استاندارد، در جریان تشدید نظارت بر محصولات لبنی، 24 هزار و 260 عدد کره حیوانی، ماست موسیر، خامه عسلی و کاکائویی با نام تجارتی کیان مشکات به علت استفاده غیرمجاز از چربی گیاهی در واحد تولیدی در شهریار توقیف شد.

وی ادامه داد: همچنین در این اقدام بیش از هزار عدد خامه و ماست با نام تجارتی خاتون پلور در کارگاه تولیدی در شهرک صنعتی عباس آباد تهران شناسایی و جمع آوری شد.

این مقام مسوول در پایان به مصرف کنندگان اطمینان داد: نظارت مستمر و جدی کارشناسان و بازرسان استاندارد بر واحدهای تولید لبنیات همچنان ادامه دارد و با متخلفین با قاطعیت برخورد خواهد شد.

