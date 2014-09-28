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۶ مهر ۱۳۹۳، ۱۳:۰۸

25هزار قلم فرآورده لبني غيراستاندارد توقيف شد

25هزار قلم فرآورده لبني غيراستاندارد توقيف شد

مدیرکل استاندارد استان تهران از تشدید نظارت بر واحدهای تولید فرآورده‌های لبنی و برخورد قانونی با متخلفین خبر داد و گفت: 25هزار و 430 عدد از انواع خامه، ماست و کره حیوانی غیراستاندارد توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با بیان این مطلب افزود: بازرسان و ناظران استاندارد، در جریان تشدید نظارت بر محصولات لبنی، 24 هزار و 260 عدد کره حیوانی، ماست موسیر، خامه عسلی و کاکائویی با نام تجارتی کیان مشکات به علت استفاده غیرمجاز از چربی گیاهی در واحد تولیدی در شهریار توقیف شد.

وی ادامه داد: همچنین در این اقدام بیش از هزار عدد خامه و ماست با نام تجارتی خاتون پلور در کارگاه تولیدی در شهرک صنعتی عباس آباد تهران شناسایی و جمع آوری شد.

این مقام مسوول در پایان به مصرف کنندگان اطمینان داد: نظارت مستمر و جدی کارشناسان و بازرسان استاندارد بر واحدهای تولید لبنیات همچنان ادامه دارد و با متخلفین با قاطعیت برخورد خواهد شد.
 

کد مطلب 2379313

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