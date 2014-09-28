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۶ مهر ۱۳۹۳، ۱۸:۲۰

هلاکت 82 داعشی در عملیات نیروهای امنیتی عراق در الرمادی

هلاکت 82 داعشی در عملیات نیروهای امنیتی عراق در الرمادی

رئیس پلیس الانبار از هلاکت دهها تروریست تکفیری در عملیات نیروهای امنیتی و عشایری در الرمادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، احمد صداک الدلیمی رئیس پلیس الانبار اعلام کرد: نیروهای مشترک ارتش و پلیس امروز با کمک عشایر با تروریستها داعش در منطقه الطاش در جنوب الرمادی و منطقه البو علی الجاسم در شمال این شهر درگیر شدند و 82 نفر را به هلاکت رساندند.

الدلیمی بیان کرد: اجساد کشته شدگان داعش در گورهای دسته جمعی دفن شده اند و اطلاعاتی که درباره گور دسته جمعی داعش در منطقه کیلومتر هفت در غرب الرمادی گفته می شود بی اساس است.

در الضلوعیه در جنوب تکریت بیست تروریست داعشی به هلاکت رسیدند.

کد مطلب 2379614

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