محسن علی‌اکبری تهیه کننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که فیلم سینمایی «ما همه متهمیم» به کارگردانی رهبر قنبری داستانی با موضوع تاثیر تربیت قرآنی در خانواده دارد، گفت: متاسفانه خانواده های ما این روزها از تربیت قرآنی و تاثیر آن در خانواده غافل هستند و این فیلم سینمایی تلاش می کند تا این تاثیرات را به تصویر کشد.

وی ادامه داد: «ما متهمیم» داستان کودکی است که قاری قرآن است و پدرش سعی می کند از استعداد فرزند خود در مجامع عمومی سوءاستفاده کرده و فعالیت های تجاری خود را گسترش دهد.

علی اکبری با اشاره به اینکه تعریفی که از سینمای کودک وجود دارد تعریف درستی نیست، بیان کرد: متاسفانه سینمای کودک را با کارتون و آثار سرگرم‌کننده شناخته ایم ولی واقعیت این است که اگر تولیدات مناسب در سینمای ایران ساخته شود و براساس آن کودکان درست تربیت شوند آینده مناسبی را برای کودکان خود رقم زده ایم.

تهیه کننده فیلم سینمایی «همیشه پای یک زن در میان است» توضیح داد: هرچند خود از علاقه مندان فیلم هایی مثل «شهر موشها» و یا «کلاه قرمزی» هستم اما قرار نیست که همه سینمای کودک به سمت این نوع فیلم ها و چنین تخیلاتی پیش رود، بلکه بخشی از سینمای کودک نیازمند آن است که بخشی از واقعیت ها را به تصویر کشد؛ واقعیت هایی که به رشد کودک بیش از هرچیز کمک می کند. در غیر این صورت کمپانی های خارجی خیلی بهتر از ما می توانند انیمیشن و داستان های جذاب قهرمان ها را برای کودک و نوجوان بسازند تا مورد استقبال آنها قرار گیرد.

وی ادامه داد: «ما متهمیم» سومین کار من در سینمای کودک و نوجوان است و پیش از این فیلم های «به خاطر هانیه» به کارگردانی کیومرث پوراحمد و «سیبیل مردونه» به کارگردانی جواد اردکانی را در سینمای کودک و نوجوان تهیه کرده‌ام که هر کدام با استقبال مخاطبان همراه بود. این فیلم ها نیز در حوزه اخلاق در جامعه برای کودک و نوجوان ساخته شده است.

علی اکبری تاکید کرد: ما نباید در حوزه سینمای کودک و نوجوان به بهانه سرگرمی از فرهنگ خود فاصله بگیریم. فرهنگ ما فقط این چیزهایی که امروز با موضوع کودک و نوجوان روی پرده می رود نیست و اتفاقا بیشتر این مفاهیم از آن ور دنیا آمده اند.

کارگردان فیلم سینمایی «استرداد» گفت: یکی از مهمترین مشکلاتی که در سینمای کودک و نوجوان وجود دارد این است که متاسفانه گروه کودک از سینمای ایران حذف شده است. زمانی که این گروه در سینما وجود داشت بسیاری از تهیه کنندگان براین باور بودند که فیلم هایی که برای سینمای کودک و نوجوان می سازند در نهایت از طریق گروه سینمای کودک در سینماها اکران می شود، اما با حذف این گروه تهیه کنندگان سینما دیگر بهانه ای برای تولید این فیلم ها نداشتند چرا که دیگر امیدی به اکران این فیلم‌ها وجود ندارد.

علی اکبری در پایان گفت: فکر می کنم اگر تا 6 ماه دیگر گروه سینمای کودک تشکیل نشود دیگر فیلمی با موضوع کودک تولید نمی شود.

این فیلم در بخش مسابقه بیست و هشتمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان حضور دارد.