نادر پرور در گفتگو با خبرنگار مهر، از اخذ موافقتنامه پرداخت خسارت بیماری "لمپیاسکین" خبرداد و گفت: مراحل اداری مربوط به پرداخت غرامت بیماری لمپیاسکین به دامداران استان کرمانشاه انجام شده و در مرحله نقدینگی است.
وی افزود: به محض اینکه دولت اولین نقدینگی را از محل ماده 10 و 12 به سازمان مدیریت بحران پرداخت کند و پس از آن به سازمان دامپزشکی کشور کار پرداخت خسارات لمپیاسکین" به دامداران صورت میگیرد.
پرور تصریح کرد: برایرفع مقطعی برخی از مشکلات دامداران و با توجه به اینکه پرداخت خسارت لمپیاسکین قطعی شده است با استانداری کرمانشاه هماهنگ شدیم و از محل اعتبارات استانی و به صورت تنخواه 20 درصد خسارات را به دامداران پرداخت کردیم تا مشکلات این دامداران تا حدی رفع شود.
مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه کل خسارات وارده ر بیماری لمپی اسکین را یک میلیارد و 200 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: غرامت کشاورزان از لمپیاسکین حدود 700 میلیون تومان بوده و 500 میلیون تومان دیگر نیز برای سایر تعهدات از جمله ایجاد پست قرنطینه، خرید سم، خرید سرسوزن، لباس و سایر هزینههای جانبی هزینه شده که پیگیر دریافت آن هستیم تا از منابع استانی کمک بگیریم.
وی همچنین در خصوص پرداخت خسارات "وی اچ اس" گفت: کار دریافت و پرداخت خسارات این بیماری به پرورش دهندگان ماهی هنوز در حال طی کردن بروکراسی اداری است و تا این لحظه هم ما در دامپزشکی استان و هم دامپزشکی کشور و هم مدیریت بحران کشور پیگیر آن هستیم.
وی افزود: برای تسریع در پرداخت این خسارات سازمان دامپزشکی کشور به صورت مرتب در حال جمعآوری اطلاعات و پیگیری از کمیسیونهای مربوطه است اما هنوز به مرحله موافقتنامه نرسیده و ما هنوز درگیر مراحل اداری هستیم.
وی خسارات وارده ناشی از بیماری "وی اچ اس" را حدود 600 میلیون تومان اعلام کرد.
مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه یادآور شد: برای پیگیری پرداخت خسارت هر دو بیماری بارها با مسئولین کشوری مکاتبه داشتهایم و شاید پیگیری مسئولین استان کرمانشاه بود که منجر به کارهای پرداخت غرامت بیماری لمپیاسکین شد.
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