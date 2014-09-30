عرفان قانعیفرد، از ترجمه کتاب «جنگ مقدس یا کارزار ویرانگر؟ » خبر داد و افزود: نویسندگان در این کتاب به بررسی چگونگی عملکرد صدام در تدارک حمله به ایران و همچنین شیوه دفاع ایرانیان ازخود پرداختهاند. آن هم ایرانیانی که مدتی کوتاه از پیروزی انقلاب نوپایش می گذشت.
«جنگ مقدس یا کارزار ویرانگر؟» از ماه جاری در آمریکا و کشورهای جهان توزیع می شود و مترجم ایرانی، سعی دارد که نسخه فارسی آن هم تقریبا به طور همزمان در اختیار خواننده های ایرانی قرار بگیرد.
قانعیفرد درباره محتوای کتاب میگوید: این کتاب پس از فروپاشی عراق در سال 2003 و براساس اسنادی که برای بعثیها، بیشتر جنبه محرمانه داشته، نوشته شده است. در این کتاب نویسندهها به اشغالگری صدام اشاره کرده و گفتهاند که چگونه و با حمایت چه کشورهایی طولانیترین جنگ سده بیستم رقم خورده است. همچنین در این کتاب به موضوع استفاده از سلاح ممنوعه اشاره شده و اینکه صدام، چگونه علیه مردم و آ ب و خاک خود، از این سلاح استفاده کرد و کشورهای جهان هم سکوت اختیار کردند.
به گفته مترجم «جنگ مقدس یا کارزار ویرانگر؟»، در این کتاب به موضوع نزاع طائفهگری و نیز استفاده ابزاری از کردها در جنگ عراق علیه ایران هم اشارههایی شده و نویسندگان، اسناد جنگ عراق علیه ایران را تا قرارداد 598 ارائه کردهاند.( قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت در ۲۹ تیر ۱۳۶۶، برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق صادر شد. , نهایتاً جنگ ۲۹ مرداد ۱۳۶۷ پایان یافت)
قانعیفرد در پیشگفتار به دلایل انتخاب عنوان کتاب اشاره و بیان کرده است: صدام، جنگ با ایران را مقدس میدانست اما با تکیه بر حمایت غرب و آمریکا، هدفش تنها ویرانی ایران بود و در ویرانی و سیه روزی، تقدسی وجود ندارد؛ واژه مقدس را تنها در دفاع از میهن میتوان به کار برد. در این کتاب، این 2 مورخ برجسته آمریکایی نشان دادهاند صدام چه کرده و چه در سر داشته و من در جایگاه مترجم ایرانی، تنها نوشتههای آنان را به زبانی دیگر بازتاب داده و گفتهام در طول هشت سال دفاع مقدس، چه بر سر آب و خاک من رفته است.
این پژوهشگر تاریخ معاصر با اشاره به پیشینه آشنایی خود با نویسندگان کتاب«جنگ مقدس یا کارزار ویرانگر؟» گفت: ویلیام موری Williamson Murray از مورخان برجسته و استادان مطالعات استراتژی در آمریکاست و پیش از این در سال 1390 و در نوشتن جلد 2 کتاب خاطرات رسمی جلال طالبانی با عنوان«پس از 60 سال» از پژوهش وی با عنوان the iraq war سود جستم اما متاسفانه در سفرم به اوهایو نتوانستم وی را ببینم . اما دکتر کوین وودز Kevin M. Woods را در واشنگتن دید ام و او از مورخ ها و تحلیل گران برجسته در امنیت ملی و مطالعات استراتژی آمریکا ست. و این کتاب در دانشگاه کمبریج منتشر شده است. اما با توجه به اینکه ایران عضو کپی رایت نیست این کتاب را صرفا با اطلاع نویسنده و ناشر میتوان ترجمه کرد وگرنه حقی به عنوان حق کپیرایت پرداخت نمیشود.
قانعی فرد با اظهار تاسف ازتاخیر در روند صدور مجوز برای بعضی کتابهایش گفت: کتاب «معمای ایرانی» نوشته کنت پولاک را سال 2004 ترجمه کردم و در روزنامههای اعتماد - کارگزاران و اعتماد ملی و شرق در حدود 12 قسمت منتشر شد؛ بعد نسخه کامل این کتاب در سال 1384، به صورت اینترنتی منتشر شد؛ سال 1388 آقایی به نام «م. س»، تمامی مطالب مرا برداشت و نشر روشنگران هم بدون تغییر انشا و پاورقی و تنها با کسر یک «ی» از کلمه ایرانی، کتاب را با عنوان «معمای ایران» منتشر کرد و شکایت من هم از وزارت فخیمه ارشاد از ناشر و مترجم، نه تنها به نتیجه نرسید که به نسخه خودم هم مجوز ندادند.
مترجم کتاب«سیاست کردها در خاورمیانه» به ترجمه کتابی با عنوان«اسناد جنگ خانمانسوز» اشاره کرد که به بررسی آرا و افکار شخصیتهای کلیدی جنگ چون محسن رضایی، حسن روحانی و.. میپردازد؛ این کتاب نیزترجمه شده و مجوزنگرفته است. اصلا مترجم از ارائه آن به ارشاد برای دریافت مجوز ناامید است.
قانعیفرد به چگونگی روند تدوین و ترجمه کتاب «اسناد جنگ خانمانسوز» اشاره کرد و افزود: به مدت یک سال و نیم، مشغول پژوهش در زمینه اسناد جنگ ایران و عراق در مرکز آرشیو اسناد آمریکا بودم؛ در این کتاب، آمریکاییها، طی گزارشهای مختلف خود به بررسی آرا و افکار اشخاص کلیدی جنگ چون اکبر هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی، محسن رضایی و علی شمخانی پرداختهاند. در پژوهشهای پیشینم، این موضوع برایم ضروری مینمود که در نخستین فرصت ممکن بتوانم از نگاه آمریکاییها به دوران 8 سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بپردازم؛ زیرا در خلال گفتوگوهایم با کارشناسان نظامی ـ امنیتی ایران به این ضعف پی برده بودم که ما در اسناد داخل کشور به این امر مهم، یعنی زاویه دید آمریکاییها نپرداختهایم و با فقر اطلاعات در این زمینه روبهرو هستیم. در این اثر پژوهشی به بررسی اسناد از سال 1358 تا 1368 پرداخته شده ؛ اسنادی که خواندنشان، نکات مبهم بسیاری را روشن میکند که مثلا به جای عذرخواهی بابت واقعه28 مرداد 1332 بهتر بود آمریکاییها از ایران و ایرانی بهخاطر نادیده گرفتن هویت و حقوق انسانیشان در ایام جنگ تحمیلی عذرخواهی میکردند و یا پردهپوشی از به کاربردن سلاح شیمیایی توسط عراق.
کتاب «جنگ مقدس یا کارزار ویرانگر؟» هم به مانند دیگر آثار قانعی فرد توسط نشر علم، ناشر انحصاری آثار وی به وزارت ارشاد اسلامی جهت اخذ مجوز ارائه میشود.
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