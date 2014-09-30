محسن تنابنده پيرزن «اَبله» شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بازیگر پرکار این روزهای سینما و تلویزیون ایران در دومين همکاری اش با تبریزی بعد از «سرزمين كهن»، در «اَبله» مقابل دوربین خواهد رفت و نقش مادربزرگ این مجموعه را بازی می کند.

اولين بار است كه اين بازيگر در نقش يك زن بازي مي كند.

محمود بصيري در «دستفروش» و اكبر عبدي در «خوابم مياد» از جمله بازيگران مردي هستند كه پيش از اين ايفاگر نقش يك پيرزن بوده اند.

تنابنده در کنار احمد مهرانفر از جمله بازیگران مجموعه «شاهگوش» هستند که در «اَبله» هم در کنار هم حضور دارند.

سریال کمال تبریزی که طی مراسمی در هتل آزادی رسما معرفی شد آخرین مراحل پیش تولیدش را طی می کند و قرار است از 15 مهرماه تصویربرداریش آغاز شود.

«اَبله» به تهیه کنندگی شركت تصويرگستر پاسارگاد و محمد مسعود با فيلمنامه ایی از عليرضا طالب زاده ، موضوعي كمدي دارد و روايت نويسنده اي بنام هادي است كه در نگارش فيلمنامه هاي پليسي جنايي تخصص دارد. او درگير ماجراي يكي از شخصيت هاي عجیبش بنام پريسا مي شود.

عوامل مجموعه «اَبله» عبارتند از:

کارگردان: کمال تبریزی، نویسنده: علی رضا طالب زاده، مدير فیلمبرداري: محمدرضا سكوت، طراح گریم: مجید اسکندری، صدابردار: عباس رستگارپور، طراح صحنه و لباس: مجید لیلاجی، تدوین: سید جمال سید حاتمی، صداگذار: محمود موسوي نژاد، برنامه ریز و دستیاراول کارگردان: علی جودی، مدیرتولید: مجید بذرپاچ، مدیرتدارکات: کاظم نامنی، جلوه های ویژه کامپیوتری: بهنام خاکسار، عکاس: زهرا مصفا، دکوراتور: مجید شهبازی، دستیار دوم کارگردان: روح اله حقگوی لسان، دستیار برنامه ریز: فهیمه موسوی، منشی صحنه: سعیده دلیريان، دستیاران فيلمبردار: علي كريمي،امیر پرچمی، مسئول فنی دوربین: بیژن دادجو، دستیار اول صحنه: سعید هنرمند، دستیار اول لباس: آزیتا دباغی، دستیاران صحنه: عباس آقایی، سعید رحیمی، علیرضا خلفی، دستیار صدابردار: امید آشوری، مجریان گریم: مرتضی کهزادی، مریم تدریسی، مصطفی کهزادی، کیوان بنایی یکتا، دستیار تهیه و تولید: حمیدرضا خجسته والا، دستیارتولید: علی صادقپور، مدیر امورمالی: ملیحه زهره وند، دستیاران تدارکات: مهدی آقامحمدی، مهدی علیزاده، صادق مهری، حمل و نقل: صفربختیاری، مشاور رسانه ایی: مسعود نجفی

بازیگران: مهران احمدی، هانیه توسلی، احمد مهرانفر، بهنام تشکر، شبنم مقدمی، عیسی یوسفی پور، بهادر مالکی، حسن محب اهري، عزت اله رمضاني فر، مرتضي ضرابي، محسن یگانه، نگين معتضدي، فهيمه موسوي، شبير پرستار، محسن رمضاني، محمد ذوالفقاري و با حضور محسن تنابنده و سیامک انصاری، تهیه کننده: شرکت تصویرگستر پاسارگاد و محمد مسعود