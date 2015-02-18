محسن تنابنده به جمع خادمان نماز رسانه ملی پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم با حضور حجت الاسلام و المسلمین قرائتی، علی اصغر پورمحمدی معاون سیما، حجت الاسلام و المسلمین موسوی مقدم معاون امور مجلس و استان‌ها و جمعی از برنامه‌سازان، مجریان و کارشناسان دینی در سالن رضوان صدا و سیما برگزار شد.

حجت الاسلام قرائتی رییس ستاد اقامه نماز در این مراسم مدیران رسانه ملی را موظف دانست در ترویج فرهنگ نماز، ابداع و نوآوری داشته باشند تا تاثیر آن بر فرهنگ مردم بیشتر نمود پیدا کند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت نمایش نماز و ترغیب مخاطب به ادای این فریضه در اول وقت عنوان کرد: باید با کمک فکری اندیشمندان دلسوز و کارشناسان دینی به نوآوری پرداخت.

قرائتی با تحسین برگزاری نماز جماعت در برنامه مناظره شبکه یک گفت: باید نشان بدهیم «انُّ الصلاه تنهی عن الفَحشا و المُنکر» چگونه محقق می‌شود.

در آیین تجلیل از خادمان نماز رسانه ملی از برنامه‌سازان موفق قدرانی شد که در این میان سیروس مقدم در مقام کارگردان به دلیل پرداخت هنرمندانه به موضوع نماز در سریال «پایتخت» و «مدینه» شبکه یک، محسن تنابنده در مقام نویسنده سریال «پایتخت» و توجه به موضوع نماز، حجت الاسلام توکلیان مدیرگروه معارف شبکه یک برای ساخت کلیپ نماز در برنامه «آفتاب شرقی»، علیرضا اسکندری تهیه‌کننده به واسطه برگزاری نماز جماعت در میان برنامه «مناظره» و سید امیر سیاح مدیرگروه اقتصاد شبکه یک برای برگزاری نماز جماعت در میان برنامه مناظره تقدیر و تشکر به عمل آمد.