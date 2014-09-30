34 تیم دامپزشکی در قزوین بر ذبح دام نظارت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سید بهمن نقیبی ظهر سه شنبه به مناسبت روز 14 مهر روز ملی دامپزشکی در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: اداره كل دامپزشكي استان قزوين در راستاي وظايف محوله قانوني طي يک سال اخير در حوزه هاي مختلف فعاليت هاي قابل توجهي داشته كه هدف نهايي آن ارتقاء بهداشت عمومي جامعه و حفظ و حراست از سرمايه دامي استان به عنوان يكي از پايه هاي اصلي اشتغال پايدار در استان به ويژه در راستاي اقتصاد مقاومتي است.



وی افزود: در اين ميان نظار ت مستمر بر عملكرد فعالين حرفه دامپزشكي در بخش غير دولتي نيز مغفول نمانده و تلاش شده است ضمن هدايت مجموعه فعاليت اين بخش ، مجموعه سياست ها ي حاكميتي

ابلاغي از سوي سازمان دامپزشكي كشور به صورت مستمر و نظارت هاي دقيق به منظور جلوگيري از انحراف در نوع عملكرد ها به عمل آيد.



این مسئول بیان کرد: كنترل و مبارزه با بيماري هاي واگير دار دام و طيور انجام اقدامات كنترلي و پیشگيرانه از بيماري هاي دام و طيور از جمله وظايف عمده دامپزشكي محسوب مي شود.



نقیبی گفت: اين فعالیت ها علاوه بر تضمين سلامت دام و طيور كه به لحاظ اقتصادي حائز اهميت فراوان است، تضمين فرآورده هاي خام استحصالي از آن همچون گوشت قرمز و سفيد ، تخم مرغ، شير، عسل را نيز كه نقش مهمي در ارتقاء بهداشت عمومي جامعه بر عهده دارد، شامل می شود.

مایه کوبی 3 میلیون و 500 هزار نوبت سر دام در قزوین

وی از مايه كوبي بیش از 3 ميليون و500هزار نوبت سر دام بر عليه بيماري هايي همچون تب برفكي، شاربن سياه زخم، بروسلوز، تب سه روزه، آبله، لمپي اسكين در استان خبر داد.



این مسئول یادآورشد: همچنین در یکسال گذشته با اخذ نمونه هاي سرمي از بیش از 45 هزار رأس گاو (عمدتاً در گاوداري هاي صنعتي) و 3 هزار رأس گوسفند و بز، نسبت به انجام تست هاي تشخيصي جهت

شناسايي دام هاي مبتلا به بيماري هاي بروسلوز (تب مالت) كه يک بيماري خطرناك مشترک بين انسان و حيوان است اقدام شده است.



مدیرکل دامپزشکی استان قزوین افزود: تست افزون بر 89 هزار رأس گاو به منظور شناسايي مبتلايان به بيماري سل و 285 رأس تک سمي برای شناسايي مبتلايان به مشمشه كه هر دو بيماري اخير الذكر نيز از جمله بيماري هاي مشترک بين انسان و حيوان است از جمله فعالیت های شاخص ديگر این اداره کل محسوب مي شود.



وی تصریح کرد: در طي یکسال گذشته 41 هزارو 890 مورد بازديد از مراكز پرورش دامي در راستاي مراقبت فعال از بيماري ها صورت پذيرفته كه از نظر چگونگي وقوع و نيز پيشگيري از شيوع اپيدميک بيماري ها از طريق شناسايي و درمان به موقع بيماري قابل ذكر است.

نقیبی ادامه داد: نظارت بهداشتی بر 27 میلیون جوجه ريزي در مزارع و پرورش طيور صنعتي نظارت هاي دقيق بهداشتي بر جوجه ريزي در مزارع و پرورش طيور صنعتي استان (اعم از نيمچه گوشتي ، تخمگذار تجارتي،مادر گوشتي و تخمگذار و بوقلمون ) به ميزان بالغ بر27.4 ميليون قطعه در يک سال اخير و اعمال نظارت ها بر مايه كوبي قريب به 171.5 ميليون نوبت سر طيور از جمله ساير فعالیت های مرتبط در حوزه كنترل و مبارزه با بيماري هاي طيور است.



وی بازدید از یک هزارو 293 از مزارع پرورش طيور، 28 مورد بازديد از مزارع تكثير ماهيان سرد آبي ،407 مورد بازديد از مزارع پرور ش ماهيان سرد آبي و 9مورد بازديد از مزارع پرورش ماهيان گرمابي ، 8 مورد بازديد از مزارع پرورش ماهيان دريايي ، 129 مورد بازديد از مزارع تكثير و پرورش ماهيان زينتي را از جمله ابزارهاي نظارتي دامپزشكي استان به منظور كنترل و پيشگيري از بيماريها در اين خصوص عنوان کرد.

معدوم سازی 33 هزار فرآورده های خام دامی

نقیبی در ادامه با اشاره به نظارت بر توليد ، فرآوري حمل و عرضه فرآورده هاي خام دامي اظهارداشت: نظارت بهداشتي بر كشتار123 هزارو156 رأس گاو و گوساله، گوسفند و بز در كشتارگاههاي دام استان، انجام 162 هزارو344 بازديد بهداشتي بر مراكز توليد ، فرآوري حمل و عرضه فرآورده هاي خام دامي ، ضبط 32 هزارو971 كيلوگرم فرآورده خام دامي غير بهداشتي، انجام یک هزارو325 مورد نمونه برداري به منظور پايش سلامت فرآورده ها و تشكيل 365 مورد پرونده برای متخلفين اين حوزه نظارتي را ارجاع آن به مقامات قضايي در اين مورد قابل ذكر است.



وی تصریح کرد: همچنین در یکسال گذشته نظارت بهداشتي بر كشتار افزون 10 میلیون و 141 هزارو 734 قطعه طيور كشتاري در كشتارگاههاي صنعتي طيور استان و حذف 154هزارو83 قطعه لاشه غير قابل مصرف طيور از چرخه مصرف خارج شده است.



این مسئول عنوان کرد: به منظور حمايت از توليد داخلي و دستيابي به بازار هاي جهاني و منطقه اي، اخذ نمونه و انجام آزمايشات صدور مجوز بهداشتي صادرات398 هزار قطعه جوجه يک روزه تخمگذار و بوقلمون، چهار هزار769 تن تخم مرغ خوراكي، 29هزارو 730 قطعه ماهي زينتي آكواريومي ، 426 هزاركيلو گرم خوراک و مكمل طيور، 307 هزار قطعه پولت تخمگذارو 316هزارو 800 قوطی كنسرو ماهي به كشورهاي آذربايجان، ارمنستان،ترکمنستان، عراق ،عمان ، بحرين ، افغانستان،در يک ساله اخير صورت پذيرفته است.



نظارت بر عملكرد 1172 بخش غير دولتي دامپزشكي استان

وی از بازديد یک هزارو 172 داروخانه دامپزشكي، كلينيک هاي دامپزشكي ، آزمايشگاههاي دامپزشكي ، مراكز مايه كوبي غير دولتي، شركت هاي پخش دارو و واكسن ، شركت هاي توليد دارو و واكسن در استان خبر داد.



معدوم سازی 1032 کیلوگرم داروی غیرمجاز

نقیبی گفت: در یکسال گذشته 127 مورد نمونه برداري از شركت هاي توليد دارو ، مكمل و سم انجام پذيرفته است كشف و معدوم سازي یک هزارو32 كيلوگرم داروی غير مجاز و قاچاق و معدو م سازي یک هزارو 192 ویال واكسن تاريخ گذشته از ساير اقدامات قابل ذكر در اين بخش است.

وی در ادامه انجام طرح پایش رستوران ها به منظور بررسی وضعیت عرضه فراورده های خام دامی مصرفی در این واحدها، انجام طرح پایش و بررسی وضعیت تخم مرغ مصرفی واحدهای شیرینی پزی، انجام طرح نمونه برداری مستمر از واحدهای تولیدی فراورده های خام دامی از جمله کشتارگاه ها و شرکت های بسته بندی، مراکز جمع آوری شیر و کارخانجات تولید خوراک دام، راه اندازی و آغاز به کار سامانه GIS آبزیان، اجرای طرح ردیابی گوشت مرغ استحصالی در کشتارگاه های طیور با درج کد رهگیری به منظور مطلع شدن مصرف کنندگان از مبدا و محل کشتار مرغ مصرفی را از جمله فعالیت های شاخص اداره کل دامپزشکی استان در یک سال گذشته عنوان کرد.



نقیبی، برگزاری جلسات مستمر ستاد قاچاق کالا و ارز در خصوص قاچاق دام به نحوی که تعداد دام توقیفی طی یک ساله اخیر نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل از رشد 508 درصدی از دیگر فعالیت های این اداره کل دانست.



ساماندهی اطلاعات پرورش آبزیان قزوین در سیستم GIS

این مسئول اظهارداشت: با توجه به لزوم اقدامات قرنطینه ای و ثبت اطلاعات برایپایش واحدهای آبزی پروری شهرستان، تکمیل اطلاعات در سیستم GIS آبزیان توسط اداره دامپزشکی استان در حال پیگیری است.

مدیرکل دامپزشکی استان قزوین گفت:به روز بودن اطلاعات در سیستم GIS این امکان را فراهم می سازد که بتوان بصورت هدفمند مسیر حمل ونقل و تردد آبزیان شهرستان در سطوح مختلف از تخم چشم زده ، بچه ماهی و ماهی بازاری را مورد ارزیابی و رصد قرار داد و از حمل غیر مجاز این فرآورده ها که باعث اشاعه آلودگی و بیماری در منطقه می شود، جلوگیری کرد.

وی افزود: استان قزوین دارای 156 مزرعه پرورش آبزیان سردآبی،3 واحد پرورش ماهیان خاویاری، 3 واحد تکثیر و پرورش آبزیان سردآبی ،9 واحد مرکز عرضه ماهیان زینتی است.



این مسئول تصریح کرد:536 دامداری صنعتی با جمعیت 78 هزار راس گاو و 20 هزار راس گوسفند و بزو 884 واحد دامداری سنتی با جمعیت 930 هزار راس گوسفند و بز و 75 هزار راس گاو در قزوین فعالیت می کنند.



عرضه دام بهداشتی در قزوین کنترل می شود

مدیرکل دامپزشکی استان قزوین گفت: در آستانه عید قربان 34 تیم بازرسی دامپزشکی بر نحوه عرضه دامهای سالم و بهداشتی در استان کنترل و نظارت کامل دارند.

نقیبی از شهروندان خواست فرآورده هاي خام دامي خود را تنها از مراكز تحت پوشش اين اداره كل تهيه كنند.

وی یادآورشد: تمام فعالیت‌های نظارتی دامپزشکی در زمینه کشتار بهداشتی دام و حضور آنان در منازل رایگان است.

نقیبی تصریح کرد: از آنجا که برخی بیماری‌های دامی روی لاشه قابل تشخیص نیست و باید پیش از کشتار تشخیص داده شود، کارشناسان این اداره کل در صورت حضور در منازل می‌توانند دام بیمار را از چرخه خارج کنند.

مدیرکل دامپزشکی استان قزوین در پایان به مردم توصيه كرد: در صورت مواجهه با هرگونه تخلف توسط توزيع كنندگان مواد خام دامي با شماره تلفن 1512 و یا ارسال پیامک 50001512 موضوع را اطلاع دهند.