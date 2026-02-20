نجات ۷۰۰ تبعه غیرمجاز افغانستانی از سرمازدگی در مرز تایباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مجید شجاع اظهار کرد: مرزبانان هنگ مرزی تایباد با توجه به شرایط نامساعد جوی و بارش شدید باران در مناطق مشترک مرزی ایران و افغانستان، با بهره‌گیری از تجهیزات نوین پایش و مراقبت مرزی و اجرای عملیات‌های منسجم، موفق شدند جان ۷۰۰ نفر از اتباع افغانستان را که به‌صورت غیرقانونی قصد ورود به کشور را داشتند و در معرض سرمازدگی شدید و خطر مرگ حتمی بودند، نجات دهند.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی با اشاره به اشراف اطلاعاتی مطلوب مرزبانان در نوار مرزی افزود: مرزبانان هنگ تایباد در کنار حراست مقتدرانه از مرزهای استان، تمامی امکانات خود به‌ویژه ظرفیت‌های درمانی را برای امدادرسانی به این افراد به‌کار گرفتند و از بروز تلفات انسانی جلوگیری کردند.

وی به اتباع کشورهای همسایه توصیه کرد: از مبادی رسمی و به‌صورت قانونی وارد کشور شوند؛ در غیر این صورت، برابر قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.