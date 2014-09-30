بیشترین حجم کاری سرشماری کشاورزی در روستای فرح آباد فردیس است

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل اطلاعات آمار استانداری البرز و قائم مقام ستاد سرشماری عمومی کشاورزی البرز پیش از ظهر سه شنبه از روند اجرایی طرح سرشماری کشاورزی در روستاهای جاده کرج - چالوس بازدید کرد.

علی تیرداد با اشاره به اینکه سرشماری کشاورزی هر 10 سال یکبار در سراسر کشور انجام می شود، اظهار داشت: 1 هزار و 192 نفر روز کار برای سرشماری این تعداد روستا، پیش بینی شده که کمترین حجم کار مربوط به روستای گرود در طالقان و بیشترین مربوط به روستای فرخ آباد فردیس است.



تیرداد در ادامه با اشاره به اینکه حجم کار سرشماری کشاورزی استان البرز برای مناطق شهری 516 نفر روز کار در نظر گرفته شده، خاطرنشان کرد: از این میزان حجم کار 31 نفر روز کار برای مناطق شهری آسارا، تنکمان، طالقان و مابقی با 485 نفر روز کار برای سایر شهرهای استان البرز به صورت شهرهای منتخب در نظر گرفته شده است.

حداقل اراضی 400 متر مربع برای زراعت از معیارهای مهم سرشماری کشاورزی در البرز

این مسئول با اشاره به اینکه 34 حوزه روستایی و 14 حوزه شهری برای اجرای طرح سرشماری کشاورزی استان البرز پیش بینی شده، اذعان داشت: حداقل اراضی 400 متر مربع برای زراعت از معیارهای مهم سرشماری کشاورزی در استان البرز است.



مدیرکل اطلاعات آماراستانداری البرز گفت: روش اصلی جمع آوری آمار کشاورزی مصاحبه ماموران آموزش دیده با بهره برداران کشاورزی است.

وی با اشاره به اینکه اطلاعات جمع آوری شده در قالب گزارش آماری در اختیار برنامه ریزان قرار می گیرد، بیان کرد: ماموران آمارگیر، کارشناسان فنی اجرایی و معاونین فنی آموزشی به ویژه فرمانداران که مدیران اجرایی سرشماری کشاورزی در استان هستند کار را به صورت جدی دنبال می کنند.



این مسئول در پایان اظهار داشت: داده ها از طریق تبلت به صورت الکترونیکی توسط آمارگران در سرشماری کشاورزی ثبت می شود که با این روش علاوه بر دقت و سرعت نتایج آن نیز زودتر تجزیه و تحلیل خواهد شد.