به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی در شورای برنامه‌ریزی و توسعه لرستان، از تصویب ۳۳ طرح اقتصادی باهدف تسهیل سرمایه‌گذاری در شهرستان‌های ۱۲ گانه استان خبر داد.

وی گفت: این طرح‌ها در حوزه‌های کشاورزی و گلخانه‌ای، نیروگاه‌های تولید برق، گردشگری و فعالیت‌های خدماتی در سطح شهرستان‌های ۱۲گانه استان اجرا خواهند شد.

استاندار لرستان، ادامه داد: بر اساس موافقت اصولی صادر شده برای ۳۳ طرح اقتصادی جدید، ۵۲۵ فرصت شغلی از محل اجرای این طرح‌ها، پیش‌بینی شده است.

شاهرخی، تصریح کرد: همه این طرح‌ها، در کارگروه امور زیربنایی استان بررسی شده و به تصویب رسیده بودند و موضوع اصلی آنها تعیین کاربری اراضی برای اجرای طرح‌های اقتصادی بود.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین نقاط قوت این طرح‌ها، تعداد قابل‌توجه پروژه‌های گلخانه‌ای است که با برنامه عملیاتی و راهبردی استان همخوانی دارد.

استاندار لرستان، ادامه داد: بر اساس برنامه هدف‌گذاری شده تا پایان سال ۱۴۰۷ سطح زیر کشت گلخانه‌ای استان به دوبرابر مساحت سال پایه برنامه یعنی سال ۱۴۰۳ افزایش می‌یابد.

شاهرخی، یادآور شد: چندین طرح نیز در حوزه گردشگری، پرواربندی دام و صنایع مختلف نیز در این نشست مطرح و تصویب شد که اجرای آنها می‌تواند طی سال‌های آینده به رونق اقتصادی و افزایش اشتغال در استان کمک کند.