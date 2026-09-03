به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی در شورای برنامهریزی و توسعه لرستان، از تصویب ۳۳ طرح اقتصادی باهدف تسهیل سرمایهگذاری در شهرستانهای ۱۲ گانه استان خبر داد.
وی گفت: این طرحها در حوزههای کشاورزی و گلخانهای، نیروگاههای تولید برق، گردشگری و فعالیتهای خدماتی در سطح شهرستانهای ۱۲گانه استان اجرا خواهند شد.
استاندار لرستان، ادامه داد: بر اساس موافقت اصولی صادر شده برای ۳۳ طرح اقتصادی جدید، ۵۲۵ فرصت شغلی از محل اجرای این طرحها، پیشبینی شده است.
شاهرخی، تصریح کرد: همه این طرحها، در کارگروه امور زیربنایی استان بررسی شده و به تصویب رسیده بودند و موضوع اصلی آنها تعیین کاربری اراضی برای اجرای طرحهای اقتصادی بود.
وی افزود: یکی از مهمترین نقاط قوت این طرحها، تعداد قابلتوجه پروژههای گلخانهای است که با برنامه عملیاتی و راهبردی استان همخوانی دارد.
استاندار لرستان، ادامه داد: بر اساس برنامه هدفگذاری شده تا پایان سال ۱۴۰۷ سطح زیر کشت گلخانهای استان به دوبرابر مساحت سال پایه برنامه یعنی سال ۱۴۰۳ افزایش مییابد.
شاهرخی، یادآور شد: چندین طرح نیز در حوزه گردشگری، پرواربندی دام و صنایع مختلف نیز در این نشست مطرح و تصویب شد که اجرای آنها میتواند طی سالهای آینده به رونق اقتصادی و افزایش اشتغال در استان کمک کند.
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