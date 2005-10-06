كانادا قطعنامه اي بر ضد ايران در زمينه حقوق بشر ارائه خواهد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، پيرپتيگرو Pierre Pettigrew وزير امورخارجه كانادا در بيانيه اي مداخله جويانه درباره ارائه اين قطعنامه به مجمع عمومي سازمان ملل كه در هفته هاي آتي انجام خواهد، مدعي شد : ايران به تعهدات بين المللي خود در زمينه حقوق بشر پايبند نبوده است و قطعنامه هايي را كه در گذشته درسازمان ملل درباره اين مساله به تصويب رسيده است،رعايت نكرده است.



وزير امور خارجه كانادا در ادامه اظهارات مداخله جويانه خود گفت : ما معتقديم كه اين روند بايد تغيير كند .



وي در اين بيانيه ادعا كرد : ما هيچ مدرك موثقي از بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران داريم .



اين اقدام خصمانه كانادا پس از آنكه ايران، انگليس و كانادا را در نا آارامي هاي جنوب ايران مقصر شناخت، صورت مي گيرد .



مجمع عمومي سازمان ملل در ماه دسامبر سال 2004 قطعنامه مشابهي را با 71 راي موافق ، 54 راي مخالف و 55 راي ممتنع به تصويب رساند.



وزير امور خارجه انگليس روز گذشته در بيرون مجلس عوام اين كشور به خبرنگاران درباره قطعنامه هاي قبلي عليه ايران اعتراف كرد كه قطعنامه هاي پيشين خشم تهران را بر انگيخته است .

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