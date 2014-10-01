پیشنهاد برگزاری سمینار بین المللی اخلاق اطلاعات و ارتباطات در شیراز مطرح شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر جعفر مهراد پیش از ظهر چهارشنبه در نشستی ادامه داد: در این زمینه با توجه به وسعت کشورهای اسلامی پیشنهاد شد این سمینار برای اواخر سال 1394 برنامه ریزی شود.

وی درباره پروفسور رافائل کاپورو عنوان کرد: دکتر رافائل کاپورو دارای لیسانس فلسفه، فوق دکوماتاسیون و دکتری فلسفه از دانشگاه دوسلدورف آلمان است و مدرک پسا دکتری در فلسفه علمی اخلاق را از دانشگاه اشتوتگارت دریافت کرده است.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام افزود: پروفسور کاپورو مرکز بین المللی اخلاق اطلاعات را در آلمان تاسیس کرده و سردبیر نشریه بررسی های بین المللی اخلاق اطلاعات و ارتباطات است.

تاسیس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام یک ضرورت بود

پروفسور رافائل کاپورو طی بازدید خود از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام از وجود مرکز منطقه ای که بر اساس قانون، اطلاعات علمی کشورهای منطقه را تامین می کند ابراز خوشنودی کرد و گفت: این مرکز از نظر ماهیت کارکردی در دنیا منحصر به فرد است.

وی تاکید کرد: تاسیس این پایگاه برای رقابت با کشورهای توسعه یافته که نظام های استنادی خود را تاسیس کرده اند یک ضرورت بود.

این استاد اخلاق اطلاعات و ارتباطات ادامه داد: بدین ترتیب جهان اسلام با سنجش عملکرد پژوهش اکنون از درگاه آی اس سی استفاده و یافته های خود را در بین کشورهای جهان منتشر می کند.

پروفسور کاپورو که درباره اشکال تعامل انسانی در عصر دیجیتال در شیراز سخنرانی کرد، اظهار داشت: جامعه دانشی و جامعه اطلاعاتی با هم متفاوت هستند و مفهوم جامعه دانشی محدود به ایجاد زیرساختهای فناورانه نیست بلکه جامعه دانشی با فرآیند یادگیری عجین شده و در زمینه های فرهنگی خاصی به منظور ایجاد جوامع فراگیر ادامه دارد.

موضوع سخنرانی وی در جمع معاونان پژوهشی ریشه های واژگانی و تاریخی اطلاعات در زبانهای یونانی، عربی، لاتین و فارسی بود که وی با اشاره به تعریف علم اطلاعات و پرداختن به آن در بین پژوهشگران، عنوان کرد: این امر در سطوح عالی تر می تواند به ابداع و اختراع و یا برداشتهای جدید از دنیای پیرامون ما منجر گردد.

این استاد اخلاق اطلاعات و ارتباطات گفت: واژه اطلاعات از ریشه لاتین آن که به معنی شکل دهی یک پدیده است برگرفته شده و در فرهنگ اسلامی نیز دو واژه "تصدق و تصدیق" اولین بار توسط دانشمندان اسلامی مانند فارابی، ابوعلی سینا و ابن رشد به کار برده شده است.

کاپورو ابراز داشت: مفهوم این واژگان علاوه بر شکل دهی یک پدیده به شکل دهی روحیات و روان فرد نیز اشاره دارد.

وی نقش ترجمه را در انتقال مفاهیم و اطلاعات از یک جامعه زبانی به جامعه زبانی دیگر پررنگ تر دانست و با اشاره به ترجمه ناپذیرها، گفت: منظور از ترجمه ناپذیرها بدان معناست که برخی مفاهیم به علت وابستگی خاص به یک فرهنگ قابل ترجمه نیستند و فقط می توان با ارائه توضیحات کافی و استفاده از یک زبان مشترک از کج فهمی ها جلوگیری کرد.