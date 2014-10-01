به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران قضاوت کننده در هفته یازدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور را اعلام کرد که قضاوت دیدار حساس سپاهان اصفهان و پرسپولیس به علیرضا فغانی سپرده شد.
اسامی داوران هفته یازدهم لیگ برتر به شرح زیر اعلام شد:
پنجشنبه - 10/07/93
* استقلال تهران - ملوان انزلی، ساعت 18:30، ورزشگاه آزادی تهران
داور: حسین زرگر، کمکها: رضا سخندان و بابک داوری، داور چهارم: جمشید محمدی، ناظر: خداداد افشاریان
* گسترش فولاد - پدیده مشهد، ساعت 15:45، ورزشگاه اختصاصی گسترش تبریز
داور: محمدحسین فتاحی، کمکها: حسین طالقانی و علی دودانگه، داور چهارم: بیژن حیدری، ناظر: زاهد بحرینی
* صنعتی خوزستان - راهآهن تهران، ساعت 17:20، ورزشگاه غدیر اهواز خوزستان
داور: محمدحسین زاهدیفرد، کمکها: حسن یوسفی و حمید سبحانی، داور چهارم: جواد رحیمزاده، ناظر: حیدر شکور
* نفت تهران - ذوبآهن اصفهان، ساعت 17:10، ورزشگاه تختی تهران
داور: تورج حقوردی، کمکها: تورج عیوض محمدی و علیرضا کناری، داور چهارم: سعید رحیمی مقدم، ناظر: مسعود عنایت
جمعه - 11/07/93
* سایپا البرز - تراکتورسازی تبریز، ساعت 16، ورزشگاه انقلاب کرج
داور: مهدی سیدعلی، کمکها: حسن کامرانیفر و یعقوب حجتی، داور چهارم: علی صفایی، ناظر: محمود رفیعی
* نفت مسجدسلیمان - فولاد خوزستان، ساعت 17:20، ورزشگاه شهید بهنام محمدی
داور: بابک وسیلهبر، کمکها: علی میرزابیگی و حمیدرضا رحیمی، داور چهارم: محمد ملکی، ناظر: عبود سنگاشکن
* پیکان تهران - صبای قم، ساعت 17:10، ورزشگاه دستگردی تهران
داور: پیام حیدری، کمکها: علیرضا ایلدرم و اسد حاج محمد، داور چهارم: رضا عادل، ناظر: حسین عسگری
* سپاهان اصفهان - پرسپولیس، ساعت 18:30، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
داور: علیرضا فغانی، کمکها: محمدرضا منصوری و حسن ظهیری، داور چهارم: موعود بنیادیفر، ناظر: ابراهیم میرزابیگی
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