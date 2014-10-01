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۹ مهر ۱۳۹۳، ۱۹:۳۸

کمیته داوران مطرح کرد؛

فغانی بازی سپاهان - پرسپولیس را قضاوت می‌کند/ زرگر داور دیدار استقلال - ملوان

فغانی بازی سپاهان - پرسپولیس را قضاوت می‌کند/ زرگر داور دیدار استقلال - ملوان

از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال قضاوت دیدار سپاهان - پرسپولیس به علیرضا فغانی و بازی استقلال - ملوان به حسین زرگر سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران قضاوت کننده در هفته یازدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور را اعلام کرد که قضاوت دیدار حساس سپاهان اصفهان و پرسپولیس به علیرضا فغانی سپرده شد.

اسامی داوران هفته یازدهم لیگ برتر به شرح زیر اعلام شد:
پنجشنبه - 10/07/93
* استقلال تهران - ملوان انزلی، ساعت 18:30، ورزشگاه آزادی تهران
داور: حسین زرگر، کمک‌ها: رضا سخندان و بابک داوری، داور چهارم: جمشید محمدی، ناظر: خداداد افشاریان

* گسترش فولاد - پدیده مشهد، ساعت 15:45، ورزشگاه اختصاصی گسترش تبریز
داور: محمدحسین فتاحی، کمک‌ها: حسین طالقانی و علی دودانگه، داور چهارم: بیژن حیدری، ناظر: زاهد بحرینی

* صنعتی خوزستان - راه‌آهن تهران، ساعت 17:20، ورزشگاه غدیر اهواز خوزستان
داور: محمدحسین زاهدی‌فرد، کمک‌ها: حسن یوسفی و حمید سبحانی، داور چهارم: جواد رحیم‌زاده، ناظر: حیدر شکور

* نفت تهران - ذوب‌آهن اصفهان، ساعت 17:10، ورزشگاه تختی تهران
داور: تورج حق‌وردی، کمک‌ها: تورج عیوض محمدی و علیرضا کناری، داور چهارم: سعید رحیمی مقدم، ناظر: مسعود عنایت

جمعه - 11/07/93
* سایپا البرز - تراکتورسازی تبریز، ساعت 16، ورزشگاه انقلاب کرج
داور: مهدی سیدعلی، کمک‌ها: حسن کامرانی‌فر و یعقوب حجتی، داور چهارم: علی صفایی، ناظر: محمود رفیعی

* نفت مسجدسلیمان - فولاد خوزستان، ساعت 17:20، ورزشگاه شهید بهنام محمدی
داور: بابک وسیله‌بر، کمک‌ها: علی میرزابیگی و حمیدرضا رحیمی، داور چهارم: محمد ملکی، ناظر: عبود سنگاشکن

* پیکان تهران - صبای قم، ساعت 17:10، ورزشگاه دستگردی تهران
داور: پیام حیدری، کمک‌ها: علیرضا ایلدرم و اسد حاج محمد، داور چهارم: رضا عادل، ناظر: حسین عسگری

* سپاهان اصفهان - پرسپولیس، ساعت 18:30، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
داور: علیرضا فغانی، کمک‌ها: محمدرضا منصوری و حسن ظهیری، داور چهارم: موعود بنیادی‌فر، ناظر: ابراهیم میرزابیگی

کد مطلب 2382108

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