به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران قضاوت کننده در هفته یازدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور را اعلام کرد که قضاوت دیدار حساس سپاهان اصفهان و پرسپولیس به علیرضا فغانی سپرده شد.

اسامی داوران هفته یازدهم لیگ برتر به شرح زیر اعلام شد:

پنجشنبه - 10/07/93

* استقلال تهران - ملوان انزلی، ساعت 18:30، ورزشگاه آزادی تهران

داور: حسین زرگر، کمک‌ها: رضا سخندان و بابک داوری، داور چهارم: جمشید محمدی، ناظر: خداداد افشاریان

* گسترش فولاد - پدیده مشهد، ساعت 15:45، ورزشگاه اختصاصی گسترش تبریز

داور: محمدحسین فتاحی، کمک‌ها: حسین طالقانی و علی دودانگه، داور چهارم: بیژن حیدری، ناظر: زاهد بحرینی

* صنعتی خوزستان - راه‌آهن تهران، ساعت 17:20، ورزشگاه غدیر اهواز خوزستان

داور: محمدحسین زاهدی‌فرد، کمک‌ها: حسن یوسفی و حمید سبحانی، داور چهارم: جواد رحیم‌زاده، ناظر: حیدر شکور

* نفت تهران - ذوب‌آهن اصفهان، ساعت 17:10، ورزشگاه تختی تهران

داور: تورج حق‌وردی، کمک‌ها: تورج عیوض محمدی و علیرضا کناری، داور چهارم: سعید رحیمی مقدم، ناظر: مسعود عنایت

جمعه - 11/07/93

* سایپا البرز - تراکتورسازی تبریز، ساعت 16، ورزشگاه انقلاب کرج

داور: مهدی سیدعلی، کمک‌ها: حسن کامرانی‌فر و یعقوب حجتی، داور چهارم: علی صفایی، ناظر: محمود رفیعی

* نفت مسجدسلیمان - فولاد خوزستان، ساعت 17:20، ورزشگاه شهید بهنام محمدی

داور: بابک وسیله‌بر، کمک‌ها: علی میرزابیگی و حمیدرضا رحیمی، داور چهارم: محمد ملکی، ناظر: عبود سنگاشکن

* پیکان تهران - صبای قم، ساعت 17:10، ورزشگاه دستگردی تهران

داور: پیام حیدری، کمک‌ها: علیرضا ایلدرم و اسد حاج محمد، داور چهارم: رضا عادل، ناظر: حسین عسگری

* سپاهان اصفهان - پرسپولیس، ساعت 18:30، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

داور: علیرضا فغانی، کمک‌ها: محمدرضا منصوری و حسن ظهیری، داور چهارم: موعود بنیادی‌فر، ناظر: ابراهیم میرزابیگی