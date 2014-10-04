نماز عید قربان در امامزادگان شاخص خراسان شمالی برگزار می شود

حجت الاسلام سیف الله سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: همزمان با دهم ذی الحجه امسال و عید سعید قربان، نماز عید قربان در چهار امامزاده شاخص خراسان شمالی با حضور و سخنرانی روحانیان برجسته برگزار می شود.

وی اضافه کرد: بر این اساس صبح یکشنبه هفته جاری نماز عید قربان در بجنورد در محل حرم مطهر حضرت سیدعباس بن موسی بن جعفر(ع)، برادر ارشد امام رضا(ع)، از ساعت شش و 30 دقیقه صبح آغاز می شود.

حجت الاسلام سهرابی افزود: نماز عید سعید قربان همچنین در شهرستان اسفراین در محل امامزاده سیدمظاهر(ع) روستای چهار برج و امامزاده سیدحسین(ع) بابا قدرت و در شهرستان فاروج نیز در امامزاده عبدالرحمن(ع) روستای خرق برگزار خواهد شد.

وی در ادامه با بیان این که مهم‌ترین اعمال عید قربان؛ انجام غسل و شرکت در نماز عید قربان و قربانی کردن است، اظهار کرد: عید قربان روز آزمایش انسان ها برای بریدن از تعلقات دنیوی و تقرب به بارگاه الهی است.

حجت الاسلام سهرابی افزود: امروز نیز همزمان با نهم ذی الحجه و روز عرفه، دعای عرفه در شش امامزاده شاخص و محوری شهرستان های مختلف خراسان شمالی برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: این مراسم ها در شش محل حرم مطهر حضرت سیدعباس بن موسی بن جعفر(ع) بجنورد، برادر گرامی امام رضا(ع)، امامزاده سیدجعفر(ع) اسفراین، امامزاده عبدالرحمان(ع) روستای خرق فاروج، امامزاده حمزه رضا(ع) شیروان، امامزاده فخرالدین(ع) ایور و همچنین در امامزاده سید ابراهیم(ع) انصار مانه و سملقان برگزار می شود.

به گفته وی مراسم های قرائت دعای عرفه امروز در بجنورد و شیروان از ساعت 14 و 30 دقیقه، در فاروج، ایور و مانه و سملقان از ساعت 14 و در اسفراین نیز از ساعت 15 این روز آغاز خواهد شد.