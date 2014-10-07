نمره قبولی برای کشتی آزاد پس از روز اول/ امیدهایی که در حسرت طلا ماندند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کشتی آزاد ایران در شرایطی راهی بازیهای آسیایی اینچئون شد که به تازگی از رقابتهای سنگین و حساس جهانی بازگشته بود و چهار ملی پوش این تیم هفت نفره باید بلافاصله بعد از رقابتهای جهانی راهی بازیهای آسیایی می شدند. حسن رحیمی، مسعود اسماعیل پور، مصطفی حسین خانی و رضا یزدانی چهار آزادکاری بودند که هم در رقابتهای جهانی و هم در بازیهای آسیای به میدان رفتند. در اوزان دیگر هم عزت اله اکبری، میثم مصطفی جوکار و پرویز هادی، تیم اعزامی به بازیهای آسیایی را تشکیل دادند که دوبنده اوزان 74، 86 و 125 کیلوگرم را بر تن داشتند.

در نهایت تیم ملی کشتی آزاد ایران توسط مسعود اسماعیل پور، میثم مصطفی جوکار، رضا یزدانی و پرویز هادی صاحب مدال طلا شد و عزت اله اکبری نیز تک مدال نقره را کسب کرد تا بدین ترتیب پرونده شاگردان خادم با کسب 5 مدال رنگارنگ و نمره نسبتا قبولی در بازیهای آسیایی اینچئون بسته شود. ضمن اینکه دست حسن رحیمی و مصطفی حسین خانی در اوزان 57 و 70 کیلوگرم از مدال خالی ماند و به رغم حساب ویژه ای که کاروان ورزشی ایران روی مدال آوری این دو آزادکار باز کرده بود، با ناکامی بازیهای آسیایی را ترک کردند.

رحیمی در حسرت طلا ماند

در وزن 57 کیلوگرم حسن رحیمی مرد طلایی رقابتهای جهانی 2013 بوداپست در شرایطی در بازیهای آسیایی به میدان رفت که به تازگی در رقابتهای جهانی ازبکستان به میدان رفت و در یک قدمی کسب قهرمانی به مدال برنز جهان بسنده کرد. رحیمی که در رقابتهای جهانی با شکست لبدوف روس، هیچ حریفی را در مقابلش نمی دید بر اثر یک اشتباه در نیمه نهایی مغلوب حریفی از کره شمالی شد و به رده بندی رفت تا با یک مدال برنز جهان با مسابقات وداع کند. ملی پوش ریز نقش کشورمان با این ناکامی، برای کسب مدال طلای بازیهای آسیایی دورخیز کرد، اما این میدان قاره ای نیز برای رحیمی خوش یمن نبود و او با دست خالی به ایران بازگشت. هر چند رحیمی در بازیهای آسیایی اسیر ناداوری شد، اما او نیز آزادکار کم تجربه و تازه کاری نبود که به این سادگی از گردونه رقابتهای درون قاره ای حذف شود. حسن رحیمی در نخستین دیدار موفق شد "صمد ندیربیک" قرقیز را شکست دهد و آغازی توفانی داشته باشد، اما در دور دوم مغلوب "یون جانسیک" از کره‌جنوبی شد که البته ناداوری و خستگی و فشار ناشی از رقابتهای جهانی هم کاملا در کشتی رحیمی مشهود بود. با این شکست رحیمی هم ناباورانه از گردونه رقابتهای سبک وزن کشتی آزاد بازیهای آسیایی حذف شد تا حسرت ناکامی در بازیهای آسیایی نیز به شکست غیر قابل باورش در نیمه نهایی رقابتهای جهانی هم افزوده شود.

اسماعیل پور با زانوی مصدوم طلایی شد

آزادکار جویباری تیم ملی کشتی آزاد ایران هم مانند حسن رحیمی به محض بازگشت از رقابتهای جهانی 2014 ازبکستان راهی بازیهای آسیایی اینچئون شد تا با دوبنده وزن 61 کیلوگرم به مصاف حریفانی از قاره کهن برود. اما تفاوت اسماعیل پور با رحیمی این بود که وی با مدال نقره و کسب عنوان نایب قهرمانی جهان از ازبکستان بازگشته بود و بلافاصله با زانویی مصدوم باید در بازیهای آسیایی هم کشتی می گرفت.اسماعیل پور که با توجه به زانوی مصدوم و وضعیت نه چندان مطلوبش،جای هیچ توقع و انتظار غیرمعقولی برای کسب قهرمانی در اینچئون باقی نگذاشته بود، بر خلاف انتظارات در بازیهای آسیایی خوش درخشید. او در حالی توانست با اقتدار قهرمان بازیهای آسیایی شود و یکی از مردان طلایی کاروان ورزشی ایران در اینچئون لقب گیرد که تا آخرین روزهای اعزام هم امیدی به حضور او در کره جنوبی نبود و وضعیت پای مصدومش هر لحظه نگرانی کادر فنی را بیشتر می کرد.به هر حال آزادکار مازنی تیم ملی در بازیهای آسیایی شرکت کرد و به ترتیب حریفانی از ازبكستان، كره‌جنوبي و قزاقستان را شکست داد و به فینال رسید.نوار پیروزی های اسماعیل پور در فینال هم قطع نشد و این آزادکار باغیرت و جنگنده توانست با شکست حریفی از هند، نتیجه ای دلچسب و طلایی را برای تیم ملی کشتی ایران رقم زند.طلای اسماعیل پور یکی از شیرین ترین پیروزی های تیم ملی کشتی آزاد محسوب می شد که با چاشنی غیرت و مردانگی این سرباز وطن بدست آمد.

حسین خانی ناکامی های خود را تکمیل کرد

زمانی که مصطفی حسین خانی بعد از تغییر اوزان کشتی آزاد از سوی فیلا، توانست در وزن جدید 70 کیلوگرم قرار گیرد و جا بیافتد، تمامی اهالی کشتی از او به عنوان یکی از پدیده های تازه وارد این وزن جدید نام بردند. به خصوص اینکه حسین خانی در رقابتهای قهرمانی آسیا در قزاقستان هم در وزن جدید طلایی شد و حاشیه امنیت خوبی برای خود ایجاد کرد، اما نمایش دور از انتظار او در رقابتهای جهانی ازبکستان و سپس بازیهای آسیایی، این امید و پیش بینی را نقش بر آب کرد. هر چند مصطفی حسین خانی در این دو میدان آخر با مصدومیتی شدید از ناحیه زانو دست و پنجه نرم می کرد و شاید بتوان این دو ناکامی را تا حدی توجیه کرد، اما قرعه مناسب و ایده آل او در رقابتهای جهانی و همچنین بازیهای آسیایی این توجیه را تا نیز حدی باطل می کند. به هر حال حسین خانی هم جزو آزادکارانی بود که بلافاصله بعد از رقابتهای جهانی ازبکستان، راهی اینچئون شد تا شاید ناکامی آن میدان بزرگ را در بازیهای آسیایی کره جنوبی جبران کند، اما طلسم ناکامی های او نشکست و این ملی پوش 70 کیلویی همچون حسن رحیمی با دست خالی به ایران بازگشت. حسین خانی با یک پیروزی و یک شکست با بازیهای آسیایی وداع کرد و از همه بدتر اینکه در کشتی برابر حریف نه چندان مطرحی از ژاپن، یک کشتی برنده و پیروزمندانه را در آخرین ثانیه ها به حریف واگذار کرد. مدیریت ضعیف کشتی به خصوص در لحظاتی که از حریف پیش افتاده و همچنین تسلط ناکافی بر اعصاب و عدم توانایی در برگرداندن امتیازات از دست داده از جمله نقاط ضعف حسین خانی در این دو میدان اخیر بود که مطمئنا کادر فنی به سادگی از کنار این نقاط ضعف نخواهد گذشت.

اکبری؛ مرد نقره ای کشتی آزاد

نام عزت اله اکبری، زمانی جهانی شد که او در عین شایستگی و جسارت تا فینال وزن 74 کیلوگرم رقابتهای جهانی 2013 بوداپست پیش رفت و در برابر جردن باروز نامدار از آمریکا مغلوب شد. اکبری که حضور در عرصه ملی را با یک نقره ارزشمند جهانی آغاز کرده بود، با اعتماد کادر فنی، مسافر بازیهای آسیایی اینچئون شد تا بتواند در این میدان قاره ای هم خوش بدرخشد. این جوان مازنی بر خلاف برخی دیگر از ملی پوشان کشتی آزاد به رقابتهای جهانی ازبکستان اعزام نشد تا با تمام توان در بازیهای آسیایی به میدان برود. اکبری هم انصافا پاسخ اعتماد کادر فنی را به خوبی داد و تا فینال بازیهای آسیایی پیش رفت، اما در این دیدار حساس اسیر تجربه و هوش حریف ازبک خود شد و در یکقدمی طلا به مدال نقره بازیهای آسیایی بسنده کرد.ملی پوش کشورمان در فینال پنجه در پنجه "قربان اف" ازبک انداخت، اما در خاتمه اسیر تجربه و تیزهوشی حریف شد و به مدال نقره بازیهای آسیایی دست یافت. اکبری در بازیهای آسیایی به وضوح نشان داد کشتی گیر آینده داری است، اما با توجه با شرایط فیزیکی و دست و پای بلندش در مقایسه با دیگر مدعیان وزن 74 کیلوگرم، باید بزودی او را در اوزان بالاتر دید.

جوکار پاسخ منتقدان را با طلا داد

حضور میثم مصطفی جوکار به عنوان ملی پوش وزن 86 کیلوگرم در تیم کشتی آزاد ایران در بازیهای آسیایی از همان ابتدا با حملات منتقدان زیادی همراه بود که معتقد بودند عمر قهرمانی این آزادکار ملایری سر آمده. در مقابل، این آزادکار پرتلاش و محجوب نیز به هیچ عنوان با منتقدان بعضا مغرض سرشاخ نشد و تنها به یک جمله بسنده کرد: "پاسخ تمام آنان را با طلای بازیهای آسیایی می دهم." به هر حال ادعای جوکار نیز به واقعیت تبدیل شد و او توانست با کسب مدال طلای بازیهای آسیایی، مهر تاییدی بر توان و تجربه بالایش در وزن 86 کیلوگرم بزند. جوکار به ترتیب حریفانی از چين، هند،كره جنوبي و قزاقستان را شکست داد اما در کشتی فینال، نتیجه ای را رقم زد که احتمالا تا مدتها از حملات منتقدان در امان خواهد ماند. آزادکار ملایری تیم ملی کشتی ایران با درخشش در بازیهای آسیایی برای تمامی مدعیان جوان و باانگیزه داخلی خود هم خط و نشان کشید و در عمل نشان داد فعلا دوبنده وزن 86 کیلوگرم را به هیچکس نخواهد داد.

یزدانی با اقتدار ناکامی تاشکند را جبران کرد

عنوان اصلی ترین امید کسب مدال طلا در وزن 97 کیلوگرم کشتی آزاد ایران در بازیهای آسیایی واقعا برازنده رضا یزدانی بود. هر چند یزدانی در رقابتهای جهانی 2014 ازبکستان در عین ناباوری حذف شد و شوک بزرگی با اهالی کشتی وارد کرد، اما بازگشتی غرور آفرین در بازیهای آسیایی اینچئون داشت و با اقتدار به یکی از مردان طلایی کاروان ورزشی ایران بدل شد. یزدانی تا طلایی شدن به راحتی حریفانی از مغولستان و کره جنوبی و قرقیزستان را شکست داد، اما نقطه اوج کشتی های دیدنی پلنگ جویبار در دیدار فینال برابر "ماگومد موسایف" قرقیز بود که حریف را با یک فتپای برق آسا و دیدنی نقش بر زمین کرد و تمرکز حریف را تا پایان از بین برد.یزدانی با کسب این موفقیت علاوه بر جبران ناکامی رقابتهای جهانی، یک مدال طلای دیگر نیز به اندوخته کاروان ورزشی ایران افزود تا او نیز نقش بسزایی در رنکینگ مدالی ایران در بازیهای آسیایی داشته باشد.

هادی مزد زحماتش را با طلا گرفت

دوبنده وزن 125 کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد ایران در بازیهای آسیایی به کشتی گیر تنومند و محجوبی از خطه آذربایجان شرقی سپرده شده بود که او نیز توانست مزد تلاش و زحمات چند ماهه خود را با مدال طلای سنگین وزن بگیرد. پرویز هادی پس از اما و اگرهای زیاد در خصوص انتخاب رفتن به جهانی یا بازیهای آسیایی، مسافر اینچئون کره جنوبی شد. وی بدون وارد شدن به مسایل حاشیه ای، فقط به تمرین و تلاش پرداخت و در نهایت توانست به نتیجه ای دلچسب و امیدوار کننده دست یابد. هادی با غلبه بر حریفانی از چين، مغولستان و قزاقستان نشان داد یک سر و گردن از مدعیان آسیایی بالاتر است و می تواند در کنار کمیل قاسمی دیگر مدعی سنگین وزن ایران تا مدتها خیال کادر فنی را در میادین بعدی آسوده نگه دارد.

به هر حال باتوجه به نزدیکی زمان برگزاری رقابتهای جهانی 2014 ازبکستان و بازیهای آسیایی 2014 اینچئون کره جنوبی و دو پاره شدن توان و انرژی کشتی آزاد برای کسب نتایج مطلوب در این دو میدان بزرگ و مهم بین المللی می توان نمره قبولی به شاگردان رسول خادم داد. ضمن اینکه بسیاری از مدعیان و رقبای کشتی آزاد ایران در رقابتهای جهانی و بازیهای آسیایی، فقط یکی از این دو میدان را برای خود هدفگذاری کرده بودند و مطمئنا فرصت و توان بیشتری برای آماده سازی و تجهیز داشتند.