کشتی ايران با اقتدار در صدر جدول مدالی بازیهای آسیایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سايت رسمي بازيهای آسیایی اینچئون،‌ کاروان کشتی ايران در مجموع 18 وزن رقابتهای کشتی این بازیها(7 نفر در رشته آزاد، 7 نفر در فرنگي و 4 نفر در کشتی زنان) با كسب 6 مدال طلا،‌ يك مدال نقره و 5 مدال برنز (مجموع 12 مدال) در جايگاه نخست قرار گرفت. اين در حالي است كه کاروان کشتی ايران در چهار وزن زنان، نماينده اي در اين بازيها نداشت اما با کسر این چهار مدال نیز باز تیم ایران در صدر جدول مدالی مسابقات کشتی قرار گرفت.

پس از ايران، تیمهای ژاپن با 4 طلا(3 مدال در کشتی زنان)، 3 نقره و 4 برنز در جايگاه دوم قرار گرفت و تيم كره جنوبي ميزبان نيز كه از تمامي عوامل از جمله مسائل نفوذ در داوري بهره مي برد با 3 مدال طلا،‌3 مدال نقره و 6 مدال برنز در جايگاه سوم اين بازيها قرار گرفت.

بر این اساس ازبكستان با 3 طلا، يك مدال نقره و 3 برنز چهارم شد و قزاقستان با يك طلا،‌ 4 نقره و 5 برنز در جايگاه پنجم قرار گرفت. همنچنین كشورهاي چين، هند، كره شمالي، مغولستان،‌ قرقيزستان،‌ تاجيكستان و تركمنستان نيز در رده اي ششم تا دوازدهم جای گرفتند.

رقابتهاي كشتي بازيهاي آسيايي اينچئون روزهاي 5 تا 9 مهرماه در سه رشته آزاد، فرنگي و زنان در سالن دو وون شهر اينچئون برگزار شد.