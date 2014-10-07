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۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۰:۰۸

طالبان پاکستان بیعت خود با داعش را تکذیب کرد

طالبان پاکستان بیعت خود با داعش را تکذیب کرد

سخنگوی طالبان پاکستان با بیان اینکه این گروه تروریستی همچنان از "ملا عمر" تبعیت می کند اعلام کرد که درخواست حمایت از داعش در مقابل حملات ائتلاف علیه این گروه تروریستی به معنای بیعت با داعش نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، منابع محلی پاکستان اعلام کردند که "شهید الله شهید" از سخنگویان گروه تروریستی طالبان پاکستان بیعت  این گروه را با "ابوبکر البغدادی" سرکرده گروه تروریستی داعش تکذیب کرده است.

وی همچنین تاکید کرد که طالبان همچنین از "ملا عمر" سرکرده این گروه تروریستی در افغانستان تبعیت می کند.

بر اساس این گزارش سخنگوی طالبان پاکستان تاکید کرد که درخواست وحدت میان گروههای تروریستی در مقابل حملات ائتلاف بین المللی علیه داعش به معنی بیعت طالبان با این گروه تروریستی نیست.

پیشتر رویترز با انشتار خبری از بیعت طالبان با داعش خبر داده بود.

کد مطلب 2384540

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