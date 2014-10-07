طالبان پاکستان بیعت خود با داعش را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، منابع محلی پاکستان اعلام کردند که "شهید الله شهید" از سخنگویان گروه تروریستی طالبان پاکستان بیعت این گروه را با "ابوبکر البغدادی" سرکرده گروه تروریستی داعش تکذیب کرده است.

وی همچنین تاکید کرد که طالبان همچنین از "ملا عمر" سرکرده این گروه تروریستی در افغانستان تبعیت می کند.

بر اساس این گزارش سخنگوی طالبان پاکستان تاکید کرد که درخواست وحدت میان گروههای تروریستی در مقابل حملات ائتلاف بین المللی علیه داعش به معنی بیعت طالبان با این گروه تروریستی نیست.

پیشتر رویترز با انشتار خبری از بیعت طالبان با داعش خبر داده بود.