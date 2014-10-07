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۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۰:۲۲

سفر معاون آمانو به تهران/ امروز مذاکرات ایران و آژانس

سفر معاون آمانو به تهران/ امروز مذاکرات ایران و آژانس

مذاکرات هیات آژانس و سازمان انرژی اتمی امروز، سه شنبه در محل سازمان انرژی اتمی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، «تریو واریورانتا» معاون مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در امور پادمان ها به همراه هیاتی از آژانس برای ادامه گفت وگوها در خصوص مسایل فیمابین دیشب وارد تهران شد.
 
واریورانتا و هیات همراه قرار است در این سفر درباره دو اقدام عملی از پنج اقدام گام سوم توافقات ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی با مقامات ایرانی گفتگو کنند.
 
مذاکرات هیات آژانس و سازمان انرژی اتمی امروز - سه شنبه- در محل سازمان انرژی اتمی برگزار می شود. این مذاکرات یک روزه و در سطح کارشناسی و فنی برای دست یابی به راه حل های عملی در دو موضوع باقی مانده است.‬
 
‫رضا نجفی، نماینده ایران در آژانس بین الملل انرژی اتمی در این مذاکرات با معاون آمانو گفتگو می کند.
 
‫دو موضوع باقی مانده تبادل اطلاعات با آژانس در رابطه با ادعاهای مطرح شده درباره مبادرت به انفجارهای قدرتمند، از جمله انجام آزمایش انفجار قدرتمند در مقیاس بزرگ در ایران و ارایه اطلاعات مربوطه مورد توافق و توضیحات مربوط به مطالعات صورت گرفته و یا مقالات منتشر شده در ایران در رابطه با ترابرد نوترون و مدل‌سازی‌ها و محاسبات مربوطه و استفاده ادعایی از آن‌ها در مواد فشرده است.‬
 
 
 
 
 
کد مطلب 2384598

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