سندی دیگر برای اثبات حسن نیت ایران در برنامه اقدام مشترک

به گزارش خبرگزاری مهر، آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اساس وظیفه خود اقدام به انتشار گزارشی جدید درباره ایران کرده است. این گزارش به اقداماتی که توسط ایران در چارچوب توافق هسته ای ژنو و برای رسیدن به توافق جامع هسته ای انجام شده اختصاص دارد.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جدیدترین گزارش ماهانه خود تائید کرده که ایران به مفاد توافق موقت هسته ای (برنامه اقدام مشترک) پایبند بوده و در حال اجرای اقدامات بعدی است.

بر اساس توافق موقت هسته ای که در نوامبر سال گذشته در ژنو به امضای ایران و کشورهای 1+5 رسید، طرفین متعهد شده اند که با حسن نیت اقداماتی را که برای رسیدن به توافق جامع هسته ای لازم است انجام بدهند.

در گزارش تازه آژانس، که رویترز آن را منتشر کرده تایید شده که ایران بیش از چهار تُن اورانیوم دو درصد غنی‌شده‌ اش را به اورانیوم طبیعی رقیق کرده و همچنین 17 کیلوگرم از اورانیوم 20 درصدی‌ خود را نیز به عنوان سوخت استفاده کرده است.

این گزارش در حالی از عملکرد مناسب ایران حکایت می کند که روز گذشته یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، ضمن تاکید بر انجام تعهدات از سوی ایران گفته بود آژانس هنوز نمی تواند اطمینان دهد که فعالیت ها و مواد هسته‌ای اعلام‌ نشده در ایران نیست.

متن کامل گزارش جدید آژانس به شرح زیر است:

وضعیت برنامه هسته ای ایران بر اساس برنامه اقدام مشترک

1. همانطور که در سند GOV/2014/2 عنوان شده بود، گزارش پیش رو اطلاعاتی را در مورد وضعیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با اقدامات داوطلبانه که ایران به عنوان بخشی از برنامه مشترک اقدام که در 24 نوامبر 2013 بین ایران و گروه E3+3 مورد توافق قرار گرفت، با اجرای آن‌ها موافقت کرد، ارائه می‌کند. برنامه مشترک اقدام در تاریخ 20 ژانویه 2014، در ابتدا برای یک دوره 6 ماهه اجرایی شد. مدت اجرای برنامه مشترک اقدام، در تاریخ 24 جولای 2014 تا 24 نوامبر 2014 تمدید شد.

2. آژانس تائید می‌کند که از تاریخ 20 ژانویه تاکنون، ایران:

I) در هیچ‌یک از تأسیسات اعلام‌شده خود اقدام به غنی‌سازی بالای 5درصد نکرده است؛

II) در هیچ‌یک از تأسیسات اعلام‌شده خود از آبشارها در وضعیت به هم پیوسته استفاده نکرده است؛

III) مقدار 108.4 کیلوگرم از UF6 غنی‌شده تا سطح U-235 با غنای 20درصد را رقیق کرده است (به نحوی که سطح غنای آن بیش از U-235 5% نباشد).

IV) مقدار 100 کیلوگرم از UF6 غنی‌شده تا سطح اورانیوم 235 با غنای 20درصد را به منظور تولید اکسید اورانیوم، در کارخانه تولید صفحات سوختی به روند تبدیل تزریق کرده است؛

V) در کارخانه تولید صفحات سوختی هیچ خط تبدیلی برای بازگرداندن اکسید اورانیوم به وضعیت UF6 نداشته؛

VI) هیچ پیشرفت بیشتری در فعالیت‌هایش در کارخانه غنی‌سازی سوخت (FEP)، کارخانه غنی‌سازی سوخت فردو (FFEP) یا رآکتور اراک (رآکتور IR-140) انجام نداده است، از جمله در زمینه تولید یا آزمایش سوخت برای رآکتورIR-140؛

VII) پرسشنامه اطلاعات طراحی بروزشده‌ای برای رآکتور IR-140 ارائه کرده و با آژانس بر سر یک پادمان ایمنی برای رآکتور به توافق رسیده است (بر اساس پرسشنامه اطلاعات طراحی بروز شده و اقدامات پادمانی مورد توافق در 5 می 2014)؛

VIII) مقدار 1505 کیلوگرم از UF6 غنی‌شده تا سطح اورانیوم 235 با غنای 5درصد را برای تبدیل به اکسید اورانیوم، به پروسه تبدیل کارخانه پودر UO2 تزریق کرده است؛

IX) به فعالیت‌های تحقیقات و توسعه تحت پادمان‌ها در کارخانه پایلوت غنی‌سازی سوخت (PFEP) ادامه داده است، بدون آنکه اورانیوم غنی‌شده‌ای انباشت کند؛

X) در رآکتور تحقیقاتی تهران (TRR) و تأسیاست تولید رادیوایزوتوپ مولیبدیوم، یودین و زنون و هیچ‌یک از تأسیساتی که آژانس به آن‌ها دسترسی دارد، اقدامات مرتبط با بازفرآوری انجام نداده است؛

XI) دسترسی مدیریت‌شده به معدن اورانیوم و آسیاب گچین، همچنین معدن اورانیوم ساغند و کارخانه تولید اورانیوم اردکان، به علاوه اطلاعات مربوط به آن‌ها را فراهم کرده است؛

XII) به ارائه دسترسی روزانه به تأسیسات غنی‌سازی در نطنز و فردو ادامه داده است؛

XIII) به ارائه دوره‌ای دسترسی به کارگاه‌های مونتاژ سانتریفیوژ، کارگاه‌های تولید روتور سانتریفیوژ و تأسیسات ذخیره‌سازی ادامه داده و اطلاعات مربوطه به آن‌ها را فراهم کرده است؛

XIV) در ارتباط با نظارت پیشرفته، موارد زیر را ارائه داده است؛

• نقشه‌های تأسیسات هسته‌ای و توضیحات مربوط به هریک از ساختمان‌های هر سایت؛

• توضیحات مربوط به ابعاد فعالیت‌هایی که در هریک از مکان‌های دخیل در فعالیت‌های مشخص هسته‌ای، صورت می‌گیرد؛

• اطلاعات مربوط به معادن و آسیاب‌ها و همچنین مواد اولیه.

3. علاوه بر این، آژانس تائید می‌کند که از تاریخ 24 جولای 2014، ایران:

I) 17.1 کیلوگرم از U3O8 تبدیل شده از UF6 غنی‌شده تا سطح U-235 5% درصد را برای تولید قطعات سوختی رآکتور تحقیقاتی تهران استفاده کرده است.

II) حدود 4118 کیلوگرم از UF6 غنی‌شده تا سطح اورانیوم 235 با غنای 2درصد را تا سطح غنای اورانیوم طبیعی، رقیق کرده است.