به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، گزارش فرماندهی مرکزی آمریکا نشان می دهد که از اواسط ماه جولای تا روز گذشته یعنی از آغاز حملات آمریکا به مواضع داعش که توسط جنگنده های این کشور و همچنین شلیک موشک از ناوهای مستقر در خلیج فارس و دریای سرخ انجام می شود، 185 حمله فقط توسط ایالات متحده به مواضع داعش و گروه خوراسان انجام شده است.

بر همین اساس در این مدت 47 موشک کروز تام هاوک توسط آمریکا به مواضع داعش شلیک شده که هزینه موشک هایی که توسط ناوهای آمریکایی به سمت عراق و سوریه شلیک شده اند به 62 میلیون دلار می رسد.

در همین رابطه اعلام شده که در این مدت یک هزار نوع تسلیحات مختلف برای جنگ با داعش به منطقه ارسال شده که برخی از آنها شامل بمب ها و موشک های استفاده شده توسط ناوها و جنگنده ها در حمله به مواضع این گروه می شود.

به گفته مقامات پنتاگون، هزینه روزانه جنگ علیه داعش و گروه خوراسان بین 7 تا 10 میلیون دلار است.

این هزینه در حالی صورت می گیرد که در حال حاضر یک هزار و 300 نظامی آمریکایی در عراق حضور دارند و البته هزینه های مربوط به آنها در این مورد محاسبه نشده است.

بر اساس این گزارش، حدود 40 کشور در ائتلاف ضد داعش حضور دارند اما با این وجود گزارش هایی وجود دارد که نشان می دهد بیش از دو سوم حملات انجام شده علیه مواضع داعش توسط آمریکا انجام می شوند.

از سوی دیگر آمریکا در حالی برای جنگ با داعش روزانه بین 7 تا 10 میلیون دلار هزینه می کند که این کشور با کسری بودجه شدید مواجه است از همین رو دولت ایالات متحده با افزایش نرخ مالیات و همچنین کاهش هزینه های ادارات سعی در جبران این کسری دارد.